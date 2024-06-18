Именно правоохранители должны расследовать случаи несанкционированных задержаний военнообязанных граждан представителями ТЦК. Комитет ВР также обсудил ряд других вопросов относительно результатов работы законопроекта о мобилизации.

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Комитет Рады обратится в ГБР из-за задержания военнообязанных

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки 18 июня провел совещание с представителями Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ. Одним из вопросов заседания был вопрос работы ТЦК, в частности, резонансные задержания военнообязанных.

Комитет готовит соответствующие письма на ГБР, поскольку такие подходы к мобилизации недопустимы,

– отметили парламентарии.

Одним из центральных вопросов заседания, как отметили в Верховной Раде, был вопрос подготовки законопроекта по демобилизации. А поскольку демобилизация это производная от мобилизации, то в начале представители комитета заслушали информацию о действенности закона о мобилизации.

На заседании комитета также подняли проблемные вопросы бронирования, в частности, работников предприятий оборонно-промышленного комплекса.

"Инженеры, технологи, конструкторы, которые имеют уникальные знания и опыт, но из-за задержки с бронированием государство их теряет. Комитет готовит законодательные изменения для решения этого вопроса",

– отметили в украинском парламенте.

Председатель комитета Александр Завитневич заявил, что законопроект о демобилизации должны представить не позднее октября текущего года.