Что сейчас этими людьми и на каком этапе следствие для 24 Канала рассказал директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос.

Смотрите также В НАБУ подтвердили обыски у экс-заместителя Ермака

Ход следствия

По словам Кривоноса, сейчас задержаны два детектива НАБУ, которые находятся под стражей без права внесения залога. В свою очередь НАБУ возбудило внутреннее служебное расследование. Также официально обратилось к руководству Службы безопасности Украины с просьбой предоставить материалы уголовного производства.

Нам нужны материалы, доказательства по этим уголовным делам, чтобы мы могли принять решение. Когда мы получим эти доказательства, сможем говорить публично, что лица причастны к подрывной деятельности в пользу государства-агрессора,

– прокомментировал директор НАБУ.

Сейчас все домыслы и публичная информация основываются на том, что появляется в социальных сетях, ноНАБУ никаких документов и доказательств не получило.

Я могу говорить только на языке доказательств. Есть обращение в СБУ. Мы ждем ответ с доказательствами причастности, будем соответственно принимать решение и коммуницировать с общественностью. Если доказательств будет достаточно, безусловно, будем чиститься от любых российских влияний, это наш долг,

– резюмировал Кривонос.