Об этом говорится в свежем расследовании журналистов "Следствие.Инфо". Из него следует, что СБУ помогает "слить" судебный процесс против бывших владельцев "ПриватБанка".

Важно Журналисты раскрыли часть схемы по выводу денег "Приватбанка"

Что сделали детективы Kroll

16 января 2018 года НБУ презентовал результаты расследования международного детективного агентства Kroll по "масштабным и скоординированным мошенническим действиям", нанесшим ущерб на 5,5 миллиарда долларов США.

Именно этот отчет раскрыл масштабные операции по отмыванию средств, которые происходили до национализации ПриватБанка в 2016 году. И эту "дыру" в 5,5 миллиардов долларов закрыло государство за свой счет.

Обратите внимание! Именно агентство Kroll имеет почти идеальную репутацию: их услугами пользуются правительства других государств и компании с мировым именем.

Украина через международные суды пытается вернуть израсходованные государственные миллиарды и взыскать их с бывших собственников "ПриватБанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. И находки агентства Kroll могут стать ключевыми уликами в этих делах.

Казалось бы, теперь можно надеяться на справедливый суд и наказание для тех, кто увеличивал свое состояние, подводя крупнейший банк страны к предполагаемому коллапсу. Но в "игру" решила вступить Служба безопасности Украины,

– говорится в расследовании журналистов.

Как сообщают расследователи, СБУ считает, что сыщики международного агентства Kroll сотрудничают со спецслужбами России. Сообщения об этом уголовном правонарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований почти год назад, 24 февраля 2021 года. То есть, через 3 года после обнародования отчета Kroll.

Как СБУ "сливает" судебный процесс против бывших владельцев "Приватбанка": смотрите видео

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