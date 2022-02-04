Про це мовиться у свіжому розслідуванні журналістів "Слідства.Інфо". З нього випливає, що СБУ допомагає "злити" судовий процес проти колишніх власників "Приватбанку".

Важливо Журналісти розкрили частину схеми з виведення грошей "Приватбанку"

Що зробили детективи Kroll

16 січня 2018 року НБУ презентував результати розслідування міжнародного детективного агентства Kroll щодо "масштабних та скоординованих шахрайських дій", які завдали збитків на 5,5 мільярдів доларів США.

Саме цей звіт розкрив масштабні операції із вимивання коштів, які відбувалися до націоналізації "Приватбанку" у 2016 році. І цю "дірку" у 5,5 мільярдів доларів закрила держава своїм коштом.

Зверніть увагу! Саме агентство Kroll має майже бездоганну репутацію: їх послугами користуються уряди інших держав та компанії зі світовим іменем.

Україна через міжнародні суди намагається повернути витрачені державні мільярди й стягнути їх з колишніх власників "Приватбанку" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. І знахідки агентства Kroll можуть стати ключовими доказами у цих справах.

Здавалося б, тепер можна сподіватися на справедливий суд та покарання для тих, хто збільшував свої статки, підводячи найбільший банк країни до ймовірного колапсу. Але у "гру" вирішила вступити Служба безпеки України,

– мовиться у розслідуванні журналістів.

Як повідомляють розслідувачі, СБУ вважає, що детективи міжнародного агентства Kroll співпрацюють зі спецслужбами Росії. Повідомлення про це кримінальне правопорушення внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань майже рік тому, 24 лютого 2021. Тобто, аж через 3 роки після оприлюднення звіту Kroll.

Як СБУ "зливає" судовий процес проти колишніх власників "Приватбанку": дивіться відео

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