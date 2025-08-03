В частности, он напоминает, что озвучивание фамилий и обвинений без суда являются незаконными. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Кривоноса для BBC.

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Что Кривонос думает о расследовании СБУ против работников НАБУ?

Председатель СБУ Василий Малюк конкретно озвучил две фамилии сотрудников НАБУ, которых СБУ подозревает в связях с Россией. Это Руслан Магомедрасулов и Виктор Гусаров.

Руководитель НАБУ Семен Кривонос отметил, что озвучивание фамилий – это абсолютно недопустимая практика. До обвинительного приговора суда, который вступил в законную силу, озвучивание фамилий любых лиц, которые подозреваются в том или ином преступлении, является прямым нарушением закона.

Он добавил, что информации об этих сотрудниках, кроме той, что дает СБУ, нет. В свою очередь НАБУ немедленно начало служебное расследование и обратилось в СБУ с просьбой предоставить материалы уголовного производства.

Пока в СБУ не ответили, а потому Кривонос отказывается сейчас давать какие-то оценки этим обвинениям.

Мы за очищение любой институции от российских агентов, от людей, которые работают на Россию. Мы всячески приветствуем эту работу. Но должны делать это в пределах законно определенных процедур,

– говорит он.

Кривонос, впрочем, подтвердил, что в НАБУ поступала инфомация от руководства СБУ по Гусарову.

"Мы проверяли эту информацию из СБУ. Я не могу глубоко комментировать эту историю, потому что это уже является обстоятельствами досудебного расследования и нашего служебного расследования. Но когда мы обратились, каких-то неоспоримых доказательств работы этого лица на спецслужбы РФ не было", – рассказал глава Бюро.

Кривонос отметил, что работа на российскую агентуру, как говорит СБУ, происходила в 2012 – 2015 годах. Тогда Гусаров еще не работал в НАБУ, а его действия не квалифицировались как предательство.

"Если вопрос в том, знал ли я что-то? Да, знал от СБУ. У нас было сотрудничество на эту тему. Я был удивлен, что его внезапно арестовали. Почему тогда его не арестовали в 2023-м, когда передавалась эта информация? Тем более, в отношении него были проведены определенные следственные действия, он проходил полиграф, его допрашивали по этому поводу", – говорит Кривонос.

Кривонос считает странным, что СБУ не задержали его тогда, а только сейчас, если знали об этих нарушениях. Он считает целесообразным в этой ситуации дождаться официальной позиции СБУ. Если нарушения будут доказаны, НАБУ, по его словам, будет способствовать действиям Службы безопасности.