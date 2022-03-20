Уже 6 стран Европы приступили к расследованию преступлений, которые Россия совершает на территории нашего государства. Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова на своей странице в твиттере.

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Какие страны начали расследование военных преступлений России

Ирина Венедиктова отметила, что кроме Украины, расследование военных преступлений России начали:

Эстония;

Литва;

Германия;

Польша;

Словакия;

Швеция.

Генеральный прокурор подчеркнула, что в настоящее время ее офис тесно сотрудничает с этими государствами, чтобы ускорить обмен информацией и доказательствами.

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