Уже 6 країн Європи розпочали розслідування злочинів, які Росія коїть на території нашої держави. Про це повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова на своїй сторінці у твітері.

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Які країни розпочали розслідування воєнних злочинів Росії

Ірина Венедіктова зазначила, що окрім України розслідування воєнних злочинів Росії розпочали:

  • Естонія;
  • Литва;
  • Німеччина;
  • Польща;
  • Словаччина;
  • Швеція.

Генеральна прокурорка наголосила, що наразі її офіс тісно співпрацює з цими державами, щоб пришвидшити обмін інформацією і доказами.

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