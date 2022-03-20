Уже 6 країн Європи розпочали розслідування злочинів, які Росія коїть на території нашої держави. Про це повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова на своїй сторінці у твітері.
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Які країни розпочали розслідування воєнних злочинів Росії
Ірина Венедіктова зазначила, що окрім України розслідування воєнних злочинів Росії розпочали:
- Естонія;
- Литва;
- Німеччина;
- Польща;
- Словаччина;
- Швеція.
Генеральна прокурорка наголосила, що наразі її офіс тісно співпрацює з цими державами, щоб пришвидшити обмін інформацією і доказами.
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