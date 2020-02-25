Расследование дел Майдана:ГБР ежемесячно будет отчитываться на встречах с семьями Небесной Сотни
В Государственном бюро расследований состоялась встреча с родными Героев Небесной Сотни, участие в которой приняла исполняющая обязанности главы Бюро, Ирина Венедиктова. Она пообещала, что такие отчетные встречи теперь станут традиционными и будут проходить ежемесячно.
Для постоянной коммуникации с правоохранительными органами, представители пострадавших делегировали главу ОО "Семьи Героев Небесной Сотни" Юрия Аксенина и майдановца Павла Кучера, сообщает Государственное бюро расследований.
К слову: Завершить расследование – наша главная задача, – Зеленский семьям Героев Небесной Сотни
Сейчас в ГБР 49 уголовных производств по делам Майдана. Ирина Венедиктова проинформировала семьи Героев Небесной Сотни и их представителей о ходе расследования.
Она подчеркнула, что следователи уже направили в суд два дела по Революции Достоинства – о похищении и убийстве журналиста Василия Сергиенко и в отношении бывшего следователя милиции, который незаконно задерживал участников митингов. Также сообщено о подозрении в убийствах майдановцев экс-бойцу "Омеги".
Вскоре в ГБР будет создано отдельное управление по делам Майдана. Конкурс на руководителя этого подразделения мы объявим в ближайшее время. Одним из критериев отбора будет опыт кандидата в расследовании таких дел. Также это подразделение будет значительно дополнено кадрами,
– рассказала Венедиктова.
Также представители пострадавших и раненых во время Революции Достоинства пообщались с руководителем специального отдела ГБР в делах Майдана, Александром Буряком и следователями подразделения по расследованию конкретных дел.
Встреча с семьями Небесной Сотни в ГБР: смотрите фото
Дела Майдана и ГБР: что нужно знать
- В конце декабря Владимир Зеленский уволил с должности главы ГБР Романа Трубу и назначил временным главой Ирину Венедиктову.
- На должности в Государственном бюро расследований согласовали 32 кандидата следователей и прокуроров Генеральной прокуратуры. Они все вошли в специальное следственное подразделение по делам Майдана.
- В ноябре в ГБР создали подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время массовых протестов в 2013-2014 годах. Руководителем назначили Александра Буряка, занимающего должность заместителя директора бюро.
- Ранее Буряка вспоминали журналисты в расследовании дела "пленок Вовка". В двух эпизодах аудиозаписей глава Окружного админсуда Киева Вовк говорил о том, что решение в пользу заместителя главы суда Евгения Аблова согласовывали с заместителями директора ГБР Ольгой Варченко и Александром Буряком.
- Государственное бюро расследований уже приняло от Офиса генпрокурора 47 уголовных производств по фактам преступлений, совершенных во время массовых акций протеста в 2013-2014 годах.
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