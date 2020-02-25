Расследование дел Майдана:ГБР ежемесячно будет отчитываться на встречах с семьями Небесной Сотни

В Государственном бюро расследований состоялась встреча с родными Героев Небесной Сотни, участие в которой приняла исполняющая обязанности главы Бюро, Ирина Венедиктова. Она пообещала, что такие отчетные встречи теперь станут традиционными и будут проходить ежемесячно.

Для постоянной коммуникации с правоохранительными органами, представители пострадавших делегировали главу ОО "Семьи Героев Небесной Сотни" Юрия Аксенина и майдановца Павла Кучера, сообщает Государственное бюро расследований.

К слову: Завершить расследование – наша главная задача, – Зеленский семьям Героев Небесной Сотни

Сейчас в ГБР 49 уголовных производств по делам Майдана. Ирина Венедиктова проинформировала семьи Героев Небесной Сотни и их представителей о ходе расследования.

Она подчеркнула, что следователи уже направили в суд два дела по Революции Достоинства – о похищении и убийстве журналиста Василия Сергиенко и в отношении бывшего следователя милиции, который незаконно задерживал участников митингов. Также сообщено о подозрении в убийствах майдановцев экс-бойцу "Омеги".

Вскоре в ГБР будет создано отдельное управление по делам Майдана. Конкурс на руководителя этого подразделения мы объявим в ближайшее время. Одним из критериев отбора будет опыт кандидата в расследовании таких дел. Также это подразделение будет значительно дополнено кадрами,

– рассказала Венедиктова.

Также представители пострадавших и раненых во время Революции Достоинства пообщались с руководителем специального отдела ГБР в делах Майдана, Александром Буряком и следователями подразделения по расследованию конкретных дел.

Встреча с семьями Небесной Сотни в ГБР: смотрите фото

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