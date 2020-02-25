Розслідування справ Майдану: ДБР щомісяця звітуватиме на зустрічах з родинами Небесної Сотні

У Державному бюро розслідувань відбулася зустріч з рідними Героїв Небесної Сотні, участь у якій взяла виконуюча обов'язки голови Бюро Ірина Венедіктова. Вона пообіцяла, що такі звітні зустрічі тепер стануть традиційними і відбуватимуться щомісяця.

Для постійної комунікації з правоохоронними органами представники потерпілих делегували голову ГО "Родини Героїв Небесної Сотні" Юрія Аксеніна" і майданівця Павла Кучера, повідомляє Державне бюро розслідувань.

Наразі у ДБР 49 кримінальних проваджень щодо справ Майдану. Ірина Венедіктова поінформувала родини Героїв Небесної Сотні та їхніх представників про перебіг розслідування.

Вона підкреслила, що слідчі вже скерували до суду дві справи щодо Революції Гідності – про викрадення та вбивство журналіста Василя Сергієнка та щодо колишнього слідчого міліції, який незаконно затримував учасників мітингів. Також повідомлено про підозру у вбивствах майданівців ексбійцю "Омеги".

Невдовзі у ДБР буде створене окреме управління щодо справ Майдану. Конкурс на керівника цього підрозділу ми оголосимо найближчим часом. Одним із критеріїв відбору буде досвід кандидата у розслідуванні таких справ. Також цей підрозділ буде значно доповнений кадрами,

– розповіла Венедіктова.

Також представники потерпілих та поранених під час Революції Гідності поспілкуватися із керівником спеціального відділу ДБР у справах Майдану Олександром Буряком та слідчими підрозділу щодо розслідування конкретних справ.

Зустріч з родинами Небесної Сотні у ДБР: дивіться фото

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