Расследование доходов руководства Нацполиции: почему журналистов вызвали на допрос

Полиция завела дело и допрашивает журналистов проекта Bihus.Info из-за расследования доходов руководства Нацполиции. Уголовное производство возбудило сразу Главное следственное управление, которое должно расследовать масштабные преступления.

Журналисты Bihus.Info заметили, как первого заместителя Председателя Нацполиции Евгения Коваля утром из-под дома забирает водитель на дорогом внедорожнике. Об этом они рассказали на своем официальном сайте.

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Автомобиль, на котором во время инцидента с журналистами, из-под дома Евгения Коваля забирал водитель – отсутствует в его официальной декларации.

Автомобиль Евгения Коваля

Правоохранитель хотел посмотреть отснятый материал журналистов, однако ему отказали. Впоследствии, журналисты узнали, что в отношении них открыто производство о вмешательстве в личную жизнь работника полиции.

Происходит допрос и этот допрос в значительной мере посвящен не инциденту. Потому что там в принципе о чем говорить? А о том, как работает редакция, чем занимается, откуда информация,

– автор и ведущий программы "Наши деньги" Денис Бигус.

"Все что происходило на том допросе, который длился более 3 часов, оно как-то свидетельствует об абсолютной неадекватно ситуации. И вот эта ситуация, это уже давление на редакцию", – добавил Бигус.

Сам факт написания заявления, даже в ситуации полностью законных действий журналистов, это право господина Коваля. Однако возбуждение уголовного производства в отношении законной съемки в публичном месте Главным следственным управлением, а особенно – характер и количество вопросов на допросах, которые не касаются этой съемки, Bihus.info считает вмешательством в деятельность редакции и давлением на журналистку, которая проводит свою профессиональную деятельность.