00:28
21 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ВОЗВРАЩЕНИЕ УКРАИНЦЕВ ИЗ КИТАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА БОЙ ВОЗЛЕ ЗОЛОТОГО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин попал на бабки. Россияне будут есть мох
      Вєсті Кремля
      22:11, 19 февраля
      Вести.UA: У Андрея Богдана разбитое сердце. Развлечения нардепов в Раде
      Вєсті.UA
      20:11, 19 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      ВОЗВРАЩЕНИЕ УКРАИНЦЕВ ИЗ КИТАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА БОЙ ВОЗЛЕ ЗОЛОТОГО

      Расследование доходов руководства Нацполиции: почему журналистов вызвали на допрос

      - Читати новину українською
      Евгений Коваль / https://bihus.info

      Полиция завела дело и допрашивает журналистов проекта Bihus.Info из-за расследования доходов руководства Нацполиции. Уголовное производство возбудило сразу Главное следственное управление, которое должно расследовать масштабные преступления.

      Журналисты Bihus.Info заметили, как первого заместителя Председателя Нацполиции Евгения Коваля утром из-под дома забирает водитель на дорогом внедорожнике. Об этом они рассказали на своем официальном сайте.

      Интересно! Бородянский прокомментировал консультации работников 112 канала на канале для ОРДЛО

      Автомобиль, на котором во время инцидента с журналистами, из-под дома Евгения Коваля забирал водитель – отсутствует в его официальной декларации.

      Євген КовальАвтомобиль Евгения Коваля

      Правоохранитель хотел посмотреть отснятый материал журналистов, однако ему отказали. Впоследствии, журналисты узнали, что в отношении них открыто производство о вмешательстве в личную жизнь работника полиции.

      Происходит допрос и этот допрос в значительной мере посвящен не инциденту. Потому что там в принципе о чем говорить? А о том, как работает редакция, чем занимается, откуда информация,
      – автор и ведущий программы "Наши деньги" Денис Бигус.

      "Все что происходило на том допросе, который длился более 3 часов, оно как-то свидетельствует об абсолютной неадекватно ситуации. И вот эта ситуация, это уже давление на редакцию", – добавил Бигус.

      Сам факт написания заявления, даже в ситуации полностью законных действий журналистов, это право господина Коваля. Однако возбуждение уголовного производства в отношении законной съемки в публичном месте Главным следственным управлением, а особенно – характер и количество вопросов на допросах, которые не касаются этой съемки, Bihus.info считает вмешательством в деятельность редакции и давлением на журналистку, которая проводит свою профессиональную деятельность.

      Дополнительная возможность продать и купить билеты на Евро-2020: цена и где купить
      20 февраля
      Автор: Мария Лелека
      Теги: Новости Украины Полиция Расследования Журналисты
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      20 февраля , 23:55 Эвакуация из Уханя: как это делали в странах мира
      Анатолій Максимов
      20 февраля , 23:40 Бунты из-за коронавируса: почему на самом деле паникуют люди
      20 февраля , 12:46 Какие существуют типы печати и как они влияют на качество картинки
      Віктор Терешков
      20 февраля , 13:00 Умные инвестиции: как вложить и зарабатывать на недвижимости в Батуми
      20 февраля , 23:25 Скалецкая в обсервации: что известно о руководительнице Минздрава
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук