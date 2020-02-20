Розслідування статків керівництва Нацполіції: чому журналістів викликали на допит

Поліція завела справу і допитує журналістів проєкту Bihus.Info через розслідування статків керівництва Нацполіції. Кримінальне провадження порушило одразу Головне слідче управління, яке має розслідувати масштабні злочини.

Журналісти Bihus.Info помітили, як першого заступника Голови Нацполіції Євгена Коваля вранці з-під будинку забирає водій на дорогому позашляховику. Про це вони розповіли на своєму офіційному сайті.

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Авто, на якому під час інциденту з журналістами, з-під будинку Євгена Коваля забирав водій – відсутнє у його офіційній декларації.



Автівка Євгена Коваля

Правоохоронець хотів подивитись відзнятий матеріал журналістів, проте йому відмовили. Згодом, журналісти дізнались, що на них відкрито провадження про втручання в особисте життя працівника поліції.

Відбувається допит і цей допит значною мірою присвячений не інциденту. Тому що там в принципі про що говорити? А тому як працює редакція, чим займається, звідки інформація,

– автор та ведучий програми "Наші гроші" Денис Бігус.

"Все що відбувалося на тому допиті, який тривав понад три години, воно якось свідчить про абсолютну не адекватну ситуацію. І ось ця ситуація, то вже є тиск на редакцію", – додав Бігус.

Сам факт написання заяви, навіть у ситуації повністю законних дій журналістів, це право пана Коваля. Однак порушення кримінального провадження щодо законної зйомки в публічному місці Головним слідчим управлінням.

А особливо – характер і кількість питань на допитах, які не стосуються цієї зйомки, Bihus.info вважає втручанням у діяльність редакції та тиском на журналістку, яка проводить свою професійну діяльність.