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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК
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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК

      Расследование катастрофы самолета МАУ является приоритетом для СБУ, – Баканов

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      Церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе МАУ украинцами / president.gov.ua

      Служба безопасности Украины проводит расследование причин катастрофы самолета МАУ в Иране, во время которой погибли 11 украинцев и 165 иностранцев. Сейчас это дело является приоритетным для силового ведомства.

      Такое заявление сделал глава СБУ Иван Баканов во время церемонии почтения памяти погибших в Киеве. По его словам, день катастрофы – 8 января 2020 года – стал черным днем в истории Украины и всего мира.

      Важно: Катастрофа МАУ: фото и видео с церемонии прощания с погибшими

      Ужасная трагедия в Иране унесла жизни 11 наших соотечественников. И общество требует ответов о действительных причинах этого горя и привлечения всех виновных к ответственности. Для СБУ расследование и установление причинно-следственной цепи событий этой катастрофы является приоритетом,
      – подчеркнул Баканов.

      Заметим, СБУ расследует авиакатастрофу по 3 статьям:

      • нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта,
      • умышленное убийство,
      • умышленное уничтожение или повреждение имущества.

      Баканов добавил, что украинцы должны чувствовать себя безопасно во всем мире, независимо от обстоятельств. Для этого нужно, чтобы все государства работали над уменьшением рисков повторения подобных ужасных трагедий.

      Служба безопасности Украины выразила искренние соболезнования семьям и близким погибших в авиакатастрофе МАУ.


      Руководство государства на церемонии почтения жертв катастрофы самолета МАУ / фото ОПУ

      Авиакатастрофа МАУ в Иране: основное

      • Украинский самолет МАУ, который летел в Киев, разбился 8 января вскоре после вылета из аэропорта в Тегеране.
      • На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа (все украинцы). Никто из них не выжил.
      • Только через три дня, 11 января, Иран официально признал, что его военные случайно сбили самолет. Ответственность за преступление взял на себя Корпус стражей исламской революции.
      • Президент Ирана Хасан Рухани попросил прощения перед украинцами за катастрофу и заверил в справедливом расследовании аварии.
      • 14 января в Иране арестовали предполагаемых виновников катастрофы украинского самолета МАУ под Тегераном.
      • Утром 19 января тела погибших украинцев вернули на Родину. Церемония прощания с ними прошла в аэропорту "Борисполь".
      Катастрофа МАУ: фото и видео с церемонии прощания с погибшими
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости политики Новости Украины Иван Баканов Расследования МАУ Авиакатастрофа МАУ в Иране СБУ
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