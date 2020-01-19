Расследование катастрофы самолета МАУ является приоритетом для СБУ, – Баканов

Служба безопасности Украины проводит расследование причин катастрофы самолета МАУ в Иране, во время которой погибли 11 украинцев и 165 иностранцев. Сейчас это дело является приоритетным для силового ведомства.

Такое заявление сделал глава СБУ Иван Баканов во время церемонии почтения памяти погибших в Киеве. По его словам, день катастрофы – 8 января 2020 года – стал черным днем в истории Украины и всего мира.

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Ужасная трагедия в Иране унесла жизни 11 наших соотечественников. И общество требует ответов о действительных причинах этого горя и привлечения всех виновных к ответственности. Для СБУ расследование и установление причинно-следственной цепи событий этой катастрофы является приоритетом,

– подчеркнул Баканов.

Заметим, СБУ расследует авиакатастрофу по 3 статьям:

нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта,

умышленное убийство,

умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Баканов добавил, что украинцы должны чувствовать себя безопасно во всем мире, независимо от обстоятельств. Для этого нужно, чтобы все государства работали над уменьшением рисков повторения подобных ужасных трагедий.

Служба безопасности Украины выразила искренние соболезнования семьям и близким погибших в авиакатастрофе МАУ.



Руководство государства на церемонии почтения жертв катастрофы самолета МАУ / фото ОПУ

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