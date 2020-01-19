Розслідування катастрофи літака МАУ є пріоритетом для СБУ, – Баканов
Служба безпеки України проводить розслідування щодо причин катастрофи літака МАУ в Ірані, під час якої загинули 11 українців та 165 іноземців. Наразі ця справа є пріоритетною для силового відомства.
Таку заяву зробив очільник СБУ Іван Баканов під час церемонії вшанування пам'яті загиблих у Києві. За його словами, день катастрофи - 8 січня 2020 року – стало чорним днем в історії України та усього світу.
Важливо: Катастрофа МАУ: фото та відео з церемонії прощання із загиблими
Жахлива трагедія в Ірані забрала життя 11 наших співвітчизників. І суспільство вимагає відповідей щодо дійсних причин цього горя та притягнення усіх винних до відповідальності. Для СБУ розслідування та встановлення причинно-наслідкового ланцюгу подій цієї катастрофи є пріоритетом,
– наголосив Баканов.
Зауважимо, СБУ розслідує авіакатастрофу за 3 статтями:
- порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту,
- умисне вбивство,
- умисне знищення або пошкодження майна.
Баканов додав, що українці мають почуватися безпечно у всьому світі, незалежно від обставин. Для цього потрібно, аби усі держави працювали над зменшенням ризиків повторення подібних жахливих трагедій.
Служба безпеки України також висловила щирі співчуття родинам та близьким загиблих в авіакатастрофі МАУ.
Керівництво держави на церемонії вшанування жертв катастрофи літака МАУ / фото ОПУ
Авіакатастрофа МАУ в Ірані: основне
- Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту в Тегерані.
- На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу (усі українці). Ніхто із них не вижив.
- Лише через три дні, 11 січня, Іран офіційно визнав, що його військові випадково збили літак. Відповідальність за злочин взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.
- Президент Ірану Хасан Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та запевнив у справедливому розслідуванні аварії.
- 14 січня в Ірані арештували ймовірних винуватців катастрофи українського літака МАУ під Тегераном.
- Вранці 19 січня тіла загиблих українців повернули на Батьківщину. Церемонія прощання з ними пройшла в аеропорту "Бориспіль".