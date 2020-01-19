21:45
19 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто готує замах на Путіна. Конкуренти для "Єдиної Росії"
      Вєсті Кремля
      20:46, 18 січня
      Вєсті.UA. Жир: Сімейне непорозуміння Малюськи. Епоха кнопкодавства
      Вєсті.UA
      20:18, 18 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК

      Розслідування катастрофи літака МАУ є пріоритетом для СБУ, – Баканов

      153 Читать новость на русском
      Церемонія прощання з загиблими в авіакатастрофі МАУ українцями / president.gov.ua

      Служба безпеки України проводить розслідування щодо причин катастрофи літака МАУ в Ірані, під час якої загинули 11 українців та 165 іноземців. Наразі ця справа є пріоритетною для силового відомства.

      Таку заяву зробив очільник СБУ Іван Баканов під час церемонії вшанування пам'яті загиблих у Києві. За його словами, день катастрофи - 8 січня 2020 року – стало чорним днем в історії України та усього світу.

      Важливо: Катастрофа МАУ: фото та відео з церемонії прощання із загиблими

      Жахлива трагедія в Ірані забрала життя 11 наших співвітчизників. І суспільство вимагає відповідей щодо дійсних причин цього горя та притягнення усіх винних до відповідальності. Для СБУ розслідування та встановлення причинно-наслідкового ланцюгу подій цієї катастрофи є пріоритетом,
      – наголосив Баканов.

      Зауважимо, СБУ розслідує авіакатастрофу за 3 статтями:

      • порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту,
      • умисне вбивство,
      • умисне знищення або пошкодження майна.

      Баканов додав, що українці мають почуватися безпечно у всьому світі, незалежно від обставин. Для цього потрібно, аби усі держави працювали над зменшенням ризиків повторення подібних жахливих трагедій.

      Служба безпеки України також висловила щирі співчуття родинам та близьким загиблих в авіакатастрофі МАУ.


      Керівництво держави на церемонії вшанування жертв катастрофи літака МАУ / фото ОПУ

      Авіакатастрофа МАУ в Ірані: основне

      • Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту в Тегерані.
      • На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу (усі українці). Ніхто із них не вижив.
      • Лише через три дні, 11 січня, Іран офіційно визнав, що його військові випадково збили літак. Відповідальність за злочин взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.
      • Президент Ірану Хасан Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та запевнив у справедливому розслідуванні аварії.
      • 14 січня в Ірані арештували ймовірних винуватців катастрофи українського літака МАУ під Тегераном.
      • Вранці 19 січня тіла загиблих українців повернули на Батьківщину. Церемонія прощання з ними пройшла в аеропорту "Бориспіль".
      Від куріння вейпа померли 60 людей у США, 1 в Бельгії та 2 у Великобританії
      сьогодні
      36897
      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Авіакатастрофа МАУ в Ірані Новини України Новини політики СБУ МАУ Розслідування Іван Баканов
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:30 Хто "копає" під Кабмін та страшні катування у Харківській колонії – відео тижня
      Северин Трач 701
      сьогодні , 19:00 Де шукати пункти обігріву
      Уляна Супрун 92
      15 січня , 12:06 Як заробляти гроші на хобі: корисні поради
      Марія Бондар 8204
      15 січня , 16:55 Куди піти у січні: найцікавіші події Києва
      1474
      сьогодні , 17:30 Найкращі судді у 2019 році: хто вразив принциповістю
      Ірина Шиба 571
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук