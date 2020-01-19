Розслідування катастрофи літака МАУ є пріоритетом для СБУ, – Баканов

Служба безпеки України проводить розслідування щодо причин катастрофи літака МАУ в Ірані, під час якої загинули 11 українців та 165 іноземців. Наразі ця справа є пріоритетною для силового відомства.

Таку заяву зробив очільник СБУ Іван Баканов під час церемонії вшанування пам'яті загиблих у Києві. За його словами, день катастрофи - 8 січня 2020 року – стало чорним днем в історії України та усього світу.

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Жахлива трагедія в Ірані забрала життя 11 наших співвітчизників. І суспільство вимагає відповідей щодо дійсних причин цього горя та притягнення усіх винних до відповідальності. Для СБУ розслідування та встановлення причинно-наслідкового ланцюгу подій цієї катастрофи є пріоритетом,

– наголосив Баканов.

Зауважимо, СБУ розслідує авіакатастрофу за 3 статтями:

порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту,

умисне вбивство,

умисне знищення або пошкодження майна.

Баканов додав, що українці мають почуватися безпечно у всьому світі, незалежно від обставин. Для цього потрібно, аби усі держави працювали над зменшенням ризиків повторення подібних жахливих трагедій.

Служба безпеки України також висловила щирі співчуття родинам та близьким загиблих в авіакатастрофі МАУ.



Керівництво держави на церемонії вшанування жертв катастрофи літака МАУ / фото ОПУ

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