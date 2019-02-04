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      ЕПИФАНИЙ УМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛЛ ТОЛМАЦКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США
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      ЕПИФАНИЙ УМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛЛ ТОЛМАЦКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США

      Расследование преступлений против участников Революции Достоинства не может быть свернуто

      24 Читати новину українською
      Валентин Наливайченко
      Валентин Наливайченко / vesti-ukr.com

      Так лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко отреагировал на обнародованную ГПУ информацию о завершении досудебного расследования в отношении виновных в расстрелах на Майдане.

      Он подчеркнул, что разделяет обеспокоенность адвокатов семей Небесной Сотни, которые настаивают на продолжении и ускорении следствия, поскольку еще не завершены все экспертизы, следственные эксперименты, не проведены все допросы, не собраны и не обработаны видео- и фотоматериалы.

      Валентин Наливайченко призвал ГПУ учесть все переданные возглавляемой им в 2014-2015 годах СБУ доказательства, а также увеличить количество следователей, привлеченных к расследованию этого крупнейшего в истории Украины преступления власти против собственных граждан.

      Теги: Новости политики СБУ ГПУ Валентин Наливайченко
      Источник: 24 Канал
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