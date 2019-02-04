Расследование преступлений против участников Революции Достоинства не может быть свернуто

Так лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко отреагировал на обнародованную ГПУ информацию о завершении досудебного расследования в отношении виновных в расстрелах на Майдане.

Он подчеркнул, что разделяет обеспокоенность адвокатов семей Небесной Сотни, которые настаивают на продолжении и ускорении следствия, поскольку еще не завершены все экспертизы, следственные эксперименты, не проведены все допросы, не собраны и не обработаны видео- и фотоматериалы.

Валентин Наливайченко призвал ГПУ учесть все переданные возглавляемой им в 2014-2015 годах СБУ доказательства, а также увеличить количество следователей, привлеченных к расследованию этого крупнейшего в истории Украины преступления власти против собственных граждан.