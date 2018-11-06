Расследование в отношении Омеляна завершено, – СМИ

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование в отношении министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Последнего подозревают в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в САП.

"После того, как сторона защиты ознакомится в разумные сроки с материалами, дело пойдет в суд", – отметили в САП.

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Комментируя ход расследования дела, 22 октября Омелян заявлял, что он находится "в дискуссии в досудебном следствии".

Я надеюсь, что на этом вся эта эпопея и закончится, потому что я думаю, что и у НАБУ, и у меня есть достаточно много важных дел, которым надо уделять внимание,

– говорил министр.

Он также заявлял, что после всех "интересных событий вокруг себя видит четкий путь – в политику".

Напомним, 13 сентября НАБУ вручило Владимиру Емельяну сообщение о подозрении в незаконном обогащении и недекларировании. 14 сентября Соломенский райсуд Киева отпустил министра на поруки.