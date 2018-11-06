Розслідування щодо Омеляна завершене, – ЗМІ

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування щодо міністра інфраструктури Володимира Омеляна. Останнього підозрюють у незаконному збагаченні і декларуванні недостовірної інформації.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела в САП.

"Після того, як сторона захисту ознайомиться в розумні терміни з матеріалами, справа піде до суду", – зазначили в САП.

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Коментуючи перебіг розслідування справи, 22 жовтня Омелян заявляв, що він перебуває "у дискусії в досудовому слідстві".

Я сподіваюся, що на цьому вся ця епопея і завершиться, бо я думаю, що і в НАБУ, і в мене є достатньо багато важливих справ, яким треба приділяти увагу,

– казав міністр.

Він також заявляв, що після усіх "цікавих подій навколо себе" бачить "чіткий шлях – у політику".

Нагадаємо, 13 вересня НАБУ вручило Володимиру Омеляну повідомлення про підозру у незаконному збагаченні та недекларуванні. 14 вересня Солом’янський райсуд Києва відпустив міністра на поруки.