Об этом в эфире 24 канала заявил генерал Вооруженных Сил Украины Сергей Кривонос. Он отметил, что задача ВСУ сейчас – продолжать наносить контрудары россиянам.

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Россияне потеряли инициативу

Российская экономика разрушается, поэтому задача Украины – удержать оборону на фронте и не дать возможности захватчикам создать ударную группировку и нанести удар в направлении Киева.

Расслоенность русских войск по всей Украине играет в нашу пользу. Они сейчас уже потеряли инициативу, но не окончательно,

– заявил генерал Кривонос.

Он уверен, что россияне будут наращивать бомбардировки по нашим мирным городам, будут наносить ракетные и авиационные удары по объектам инфраструктуры государства.

"Они сейчас как в агонии трескают вокруг себя все и пытаются залить украинскую землю кровью украинского народа", – сказал Сергей Кривонос.

Генерал Кривонос о войне России против Украины: смотрите видео