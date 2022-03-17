Про це в ефірі 24 каналу заявив генерал Збройних Сил України Сергій Кривонос. Він зазначив, що завдання ЗСУ зараз – продовжувати завдавати контрудари росіянам.

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Росіяни втратили ініціативу

Російська економіка руйнується, тому завдання України – утримати оборону на фронті і не дати можливості загарбникам створити ударне угруповання і завдати удару у напрямку Києва.

Розшарованість російських військ по всій Україні грає на нашу користь. Вони зараз уже втратили ініціативу, але не остаточно,

– заявив генерал Кривонос.

Він впевнений, що росіяни нарощуватимуть бомбардування наших мирних міст, завдаватимуть ракетних та авіаційних ударів по об'єктах інфраструктури держави.

"Вони зараз як в агонії трощать навколо себе все і намагаються залити українську землю кров'ю українського народу", – сказав Сергій Кривонос.

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