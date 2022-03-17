Залужний зазначив, що від результатів російсько-української війни залежить, якою буде Європа.
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За словами головнокомандувача ЗСУ, війна Росії проти України – це боротьба за свободу і справедливість, мир і майбутнє, невинних людей і нашу державність.
Від результатів російсько-української війни залежить, якою буде Європа – демократичною чи авторитарною, і те, яким буде світ – місцем, де діє сила права чи право сили,
– наголосив він.
Залужний пояснив, що у відповідях на ці питання полягає ключ до розуміння нашої стійкості. Ми сильні, бо ми свідомі своєї ролі у світі, додав він.
Зауважимо, що Україна наразі – це єдине, що стримує агресію Путіна, яка може поширитися Європою. Поки наші захисники та захисниці б'ються на фронті, українські дипломати борються в дипломатичному просторі, аби притягнути країну агресорку до відповідальності.
Світ закликає Росію зупинити агресію проти України
Міжнародний суд ООН в Гаазі 16 березня ухвалив рішення про запровадження тимчасових заходів щодо Росії у справі влаштування геноциду в Україні.
Як пояснили у телеграм-каналі Держспецзв'язку, там зобов'язали Росію негайно припинити військові операції, які почалися на території України 24 лютого.
Крім того, окупант має забезпечити, щоб будь-які військові чи регулярні збройні підрозділи, а також інші організації чи особи, які контролюються Росією, не вживали кроків щодо продовження військових дій.
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