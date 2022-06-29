Такое решение означает, что НАТО будет рассматривать и прорабатывать различные возможные сценарии столкновения с Россией. Об этом 24 каналу рассказал глава украинской делегации в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

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Он пояснил, что в этом случае НАТО будет усиливать свой Восточный фланг.

Второе большое решение – расширение НАТО и добавление двух новых членов Швеции и Финляндии для усиления Северного фланга,

– отметил Егор Чернев.

По его словам, для нас это преимущество, ведь это еще плюс 1300 километров новой границы с НАТО, которая точно рассеет силы России. Они будут вынуждены перебросить в свои границы больше вооружения, больше военных. Это означает, что меньше оккупантов будет участвовать в войне против Украины.

Кроме того, еще одно большое решение НАТО – увеличение трастовых фондов и самого альянса. А также новые поставки вооружения для Украины.

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