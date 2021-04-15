Депутаты в Верховной Раде начали собираться на внеочередное заседание. Речь об усилении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации в частности.

В то же время законопроект может быть успешно проголосованным, так как одобрили его и представители оппозиции. Об этом рассказала корреспондентка Алена Чернецкая.

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В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что наказание за сокрытие доходов должно быть обязательным и должно быть достаточно ощутимым.

Что предусматривает законопроект

По словам корреспондентки, на внеочередном заседании депутаты хотят принять соответствующий законопроект еще и потому, что часто некоторые чиновники "забывают указать" в декларации ценные вещи или недвижимость.

Забыли на 10 миллионов задекларировать квартиры или автомобили – что же делать с короткой памятью политикам? Такие не должны занимать государственные должности,

– считает нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук.

Так, по новому законопроекту чиновников, которые не указали соответствующую информацию в декларации, могут даже сажать за решетку.

В то же время депутаты отметили, в этом есть определенные нюансы, если кто-то из родственников или ближайшего окружения забыл указать, например, недвижимость, то уже суд будет определять, насколько это было случайностью.

Какова позиция нардепов по законопроекту о декларировании: смотрите видео

Ситуация вокруг декларирования в Украине: коротко

В октябре 2020 года Конституционный Суд Украины отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов. Вскоре Агентство по предупреждению коррупции закрыло реестр е-деклараций во исполнение решения КСУ.

После соответствующих решений в Украине началась конституционный кризис. Однако уже 27 января президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО об усилении ответственности за непредставление декларации и декларирование недостоверной информации.

КСУ отменил электронные декларации / Инфографика 24 канала