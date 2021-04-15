Депутати у Верховній Раді почали збиратися на позачергове засідання. Мовитиметься про посилення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання декларації зокрема.

Водночас законопроєкт може зазнати вдачі і бути успішно проголосованим, адже схвалили його і представники опозиції. Про це розповіла кореспондентка Альона Чернецька.

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У пояснювальній записці до законопроєкту мовиться про те, що покарання за приховування статків має бути обов'язковим і повинно бути достатньо відчутним.

Що передбачатиме законопроєкт

За словами кореспондентки, на позачерговому засіданні депутати хочуть ухвалити відповідний законопроєкт й через те, що часто деякі посадовці "забувають вказати" в декларації коштовні речі чи нерухомість.

Забули на 10 мільйонів задекларувати квартири чи авто – що ж робити з короткою пам'яттю політикам? Такі не мають обіймати державні посади,

– вважає нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук.

Так, за новим законопроєктом високопосадовців, які не вказали відповідну інформацію в декларації, можуть навіть саджати за грати.

Водночас депутати зазначили, щодо цього є певні нюанси, якщо хтось з родичів чи найближчого оточення забув вказати, наприклад, нерухомість, то вже суд визначатиме, наскільки це було випадковістю.

Яка позиція нардепів щодо законопроєкту про декларування: дивіться відео

Ситуація навколо декларування в Україні: коротко

У жовтні 2020 року Конституційний Суд України скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування статків. Невдовзі Агентство з питань запобігання корупції закрило реєстр е-декларацій на виконання рішення КСУ.

Після відповідних рішень в Україні почалась конституційна криза. Проте вже 27 січня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо посилення відповідальності за неподання декларації та декларування недостовірної інформації.

КСУ скасував е-декларації / Інфографіка 24 каналу