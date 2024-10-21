В начале октября сообщалось, что в настоящее время зафиксированы 93 казни украинских военнопленных на поле боя с начала полномасштабного вторжения. Отмечалось, что 80 процентов зарегистрированных случаев произошло в 2024 году.

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Казнь защитников возле города Селидово

Впрочем, на протяжение месяца появились новые доказательства убийств украинских военнопленных.

Так, установлено, 18 октября 2024 года, в 14:38, оккупанты в Покровском районе захватили в плен двух украинских военнослужащих.

Россияне, штурмовавшие лесопосадку вблизи города Селидово, положили безоружных военнопленных лицом вниз. Они удерживали их в таком положении, прижимая ногами к земле, а через некоторое время расстреляли в упор из автоматического оружия.

Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление,

– отметили в Офисе генпрокурора.

По факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, начато досудебное расследование.

Напомним, в начале сентября на Бахмутском направлении кафиры, вероятно, расстреляли раненого военнослужащего ВСУ на территории поселка Нью-Йорк.