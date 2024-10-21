На початку жовтня повідомлялося, що наразі зафіксовані 93 страти українських військовополонених на полі бою від початку повномасштабного вторгнення. Зазначалося, що 80 відсотків зареєстрованих випадків відбулися у 2024 році.

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Страта захисників біля міста Селидове

Втім, упродовж місяця з'явилися нові докази вбивств українських військовополонених.

Так, встановлено, 18 жовтня 2024 року, о 14:38, окупанти у Покровському районі захопили у полон двох українських військовослужбовців.

Росіяни, які штурмували лісопосадку поблизу міста Селидове, поклали беззбройних військовополонених обличчям донизу. Вони утримували їх в такому положенні, притискаючи ногами до землі, а через деякий час розстріляли впритул з автоматичної зброї.

Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин,

– наголосили в Офісі генпрокурора.

За фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, розпочато досудове розслідування.

Нагадаємо, на початку вересня на Бахмутському напрямку окупанти, ймовірно, розстріляли пораненого військовослужбовця ЗСУ на території селища Нью-Йорк.