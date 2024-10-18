За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування. Відкрита справа за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

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Розстріл українського полоненого

Так, під час виконання бойового завдання у Бахмутському районі військовий ЗСУ, ймовірно, отримав поранення. За деякий час будівлю, де перебував воїн, захопили росіяни. Бійця ж окупанти взяли у полон.

Беззбройного захисника, який лежав на землі, вони розстріляли. Попередньо, це сталось 6 вересня 2024 року, близько 10:00, поблизу "Фенольного заводу" на території селища Нью-Йорк,

– вказали в прокуратурі.

В Офісі генпрокурора вказали, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Розстріл українського полоненого / фото прокуратури

До слова, раніше ISW писав, що російські командири заохочують страти полонених або безпосередньо наказують це робити. Ба більше воєнкори підтримують ці дії, зміцнюючи культурну норму серед російських шовіністів.