Неделю назад DeepState обнародовал снимок, на котором зафиксирован расстрел 9 украинских военных в Курской области. Отмечалось, что это преступление произошло 10 октября. Захватчики захватили в плен операторов дронов, приказали им раздеться, а затем казнили.

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"Мама, мы будем прорываться"

Оксана, мама военнослужащего Руслана Голубенко, вспоминает, что последний раз получала известие от сына 10 октября. Тогда женщина получила от него голосовое сообщение: "Мамулечка, буду прорываться сейчас, давай". В ответ мать написала: "Да хранит Бог", но сын уже не ответил. Через несколько дней Голубенко получили извещение, что Руслан пропал без вести в тот же день в районе населенного пункта Толстый Луг Курской области.

А еще раньше семья защитника увидела тот страшный снимок с казненными военными на Курщине. Сына на кадре из видео мать узнала по белью и носкам.

По тому белью, что я покупала ему на море. И еще я знала информацию, что у него простреленное плечо, и там его видно,

– поделилась Оксана.

Отец Вадим Голубенко говорит, что его утешает то, что с сына не издевались, а сразу застрелили. Мужчина уверен, что парень не сдавался. Мать тоже вспоминает, что Руслан говорил им, что никогда не сдастся в плен. "Ты, говорит, прости меня, но я не хочу, чтобы надо мной издевались", – цитирует женщина слова сына.

Справка: Руслан Голубенко - военнослужащий 1-й отдельной танковой Северской бригады с позывным "Руха". Был командиром отделения разведки, работал с дронами. В 2021 году он подписал контракт с ВСУ. Во время полномасштабного вторжения участвовал в обороне Чернигова, после - воевал на востоке Украины. Именно там его учил летать на дронах военнослужащий Тимофей Гурьев.