Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона 22 апреля, информирует 24 Канал.

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Подозрение им вручили. Сегодня будет избрана мера пресечения для этих двух преступников. Мотив установит следствие,

– заявил Клименко.

Кроме того министр подтвердил, что подозреваемые перевозили гранаты. По его словам, они уже рассказали следствию, где расположены в водоеме сброшенные ими гранаты в ящиках.

Сейчас на месте работают криминалисты, следователи и водолазы.

"Что касается оружия, из которого был застрелен наш полицейский, мы понимаем, где этот пистолет. Орудие убийства уже изъято. И все будет приобщено к материалам уголовных производств", – добавил Клименко.

На вопрос, в каком состоянии второй полицейский, который получил ранения, Клименко охарактеризовал его состояние средне-тяжелым, но стабильным.

Полицейские выполняли свои обязанности

Клименко также отметил, что в ночное время, когда произошло нападение, полицейские выполняли свои функциональные обязанности по патрулированию, по реагированию.

"Полицейские как раз ехали с вызова на 102. В машине они везли задержанного – домашнего насильника. Это был комендантский час, полицейские увидели нарушения правил дорожного движения, которые были совершены подозреваемыми, а потому остановили автомобиль", – рассказал Клименко.

Нападение на полицейских в Винницкой области: главное

Ночью 20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области двое мужчин напали на полицейских, которые остановили их авто.

В результате нападения погиб 20-летний полицейский Максим Зарецкий, который полтора года служил в секторе реагирования патрульной полиции. Его напарник получил ранения.

На следующий день, 21-го стало известно о задержании фигурантов в Одесской области: это отец и сын в возрасте 52 и 26 лет.

По данным полиции, подозреваемые пытались сбежать из Украины. Они признались, что напали на полицейских, поскольку перевозили боевые гранаты.