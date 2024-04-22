Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в етері телемарафону 22 квітня, інформує 24 Канал.

Дивіться також Причетним до розстрілу поліцейських на Вінниччині повідомили про підозру у дезертирстві, – ДБР

Підозру їм вручили. Сьогодні буде обрано запобіжний захід для цих двох злочинців. Мотив встановить слідство,

– заявив Клименко.

Крім того, міністр підтвердив, що підозрювані перевозили гранати. За його словами, вони вже розповіли слідству, де розташовані у водоймищі, скинуті ними гранати в ящиках.

"Наразі на місці працюють криміналісти, слідчі та водолази.

"Що стосується зброї, з якої був застрелений наш поліцейський, ми розуміємо де цей пістолет. Знаряддя вбивства вже вилучено. І все буде залучено до матеріалів кримінальних проваджень", – додав Клименко.

На питання, у якому стані другий поліцейський, який отримав поранення, Клименко охорактеризував його стан середньо-тяжким, але стабільним.

Поліцейські виконували свої обов'язки

Клименко також наголосив, що у нічний час, коли стався напад, поліцейські виконували свої функціональні обов'язки з патрулювання, по реагуванню.

"Поліцейські саме їхали з виклику на 102. У машині вони везли затриманого – домашнього насильника. Це була комендантська година, поліцейські побачили порушення правил дорожнього руху, які були скоєні підозрюваними, а тому зупинили автомобіль", – розповів Клименко.

Напад на поліцейських на Вінниччині: головне

Вночі 20 квітня у Гайсинському районі Вінницької області двоє чоловіків напали на поліцейських, які зупинили їх авто.

Унаслідок нападу загинув 20-річний поліцейський Максим Зарецький, який півтора року служив у секторі реагування патрульної поліції. Його напарник отримав поранення.

Наступного дня, 21 стало відомо про затримання фігурантів в Одеській області: це батько і син віком 52 і 26 років.

За даними поліції, підозрювані намагалися втекти з України. Вони зізналися, що напали на поліцейських, оскільки перевозили бойові гранати.