Расстрел военных в Днепре: в Нацгвардии назвали имена погибших

27 января 2022 , 12:00
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Источник:

фейсбук Нацгвардии

В ночь на 27 января на территории "Южмаша" нацгвардеец Артем Рябчук расстрелял насмерть 5 человек, еще 5 ранил. В Национальной гвардии назвали имена погибших военных.

Официальную информацию о том, кто стал жертвами стрелка в Днепре, уже сообщили в командовании Нацгвардии. Среди погибших есть 4 мужчин и 1 женщина.

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Список погибших в стрельбе в Днепре

  • старший лейтенант Буганов Александр Александрович (Нацгвардия);
  • младший сержант Драган Александр Александрович (Нацгвардия);
  • старший солдат Левковский Артем Владимирович (Нацгвардия);
  • солдат Черник Леонид Леонидович (Нацгвардия);
  • Лебединец Вера Сергеевна (контролер КПП, ведомственная военизированная охрана).
Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы.

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Автор: Наталія Пристанська