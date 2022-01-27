Расстрел военных в Днепре: в Нацгвардии назвали имена погибших
27 января 2022 , 12:00Читати новину українською
Источник:фейсбук Нацгвардии
В ночь на 27 января на территории "Южмаша" нацгвардеец Артем Рябчук расстрелял насмерть 5 человек, еще 5 ранил. В Национальной гвардии назвали имена погибших военных.
Официальную информацию о том, кто стал жертвами стрелка в Днепре, уже сообщили в командовании Нацгвардии. Среди погибших есть 4 мужчин и 1 женщина.
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Список погибших в стрельбе в Днепре
- старший лейтенант Буганов Александр Александрович (Нацгвардия);
- младший сержант Драган Александр Александрович (Нацгвардия);
- старший солдат Левковский Артем Владимирович (Нацгвардия);
- солдат Черник Леонид Леонидович (Нацгвардия);
- Лебединец Вера Сергеевна (контролер КПП, ведомственная военизированная охрана).
Трагедия на "Южмаше": основное
- На территории завода "Южмаш" в ночь на 27 января нацгвардеец Артем Рябчук открыл огонь из автомата Калашникова по военным. В результате стрельбы 5 человек погибли, еще 5 – получили ранения. Большинство из них находятся в тяжелом состоянии.
- Злоумышленник после стрельбы скрылся с места инцидента вместе с оружием и патронами. В городе ввели полицейскую спецоперацию "Сирена".
- Впоследствии Государственное бюро расследований открыло уголовное дело.
- Полиция утром 27 января нашла и задержала стрелка в Подгородном, что в Днепропетровской области. Денис Монастырский подчеркнул, что нацгвардеец будет нести строжайшую ответственность, предусмотренную законом. Психическое состояние нападавшего будет изучать спецкомиссия.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на трагедию – выразил соболезнования родным погибших и надежду на детальное расследование.
Нацгвардеец расстрелял людей в Днепре: смотрите видео