Розстріл військових у Дніпрі: у Нацгвардії назвали імена загиблих

27 січня 2022 , 11:56
Читать новость на русском

Джерело:

фейсбук Нацгвардії

У ніч на 27 січня на території "Південмашу" нацгвардієць Артем Рябчук розстріляв на смерть 5 людей, ще 5 поранив. У Національній гвардії назвали імена загиблих військових.

Офіційну інформацію про те, хто став жертвами стрілка у Дніпрі, вже повідомили у командуванні Нацгвардії. Серед загиблих є 4 чоловіків та 1 жінка.

Читайте також 22-річна жінка втратила понад 3 літри крові: деталі про постраждалих у стрілянині в Дніпрі

Список загиблих у стрілянині у Дніпрі

  • старший лейтенант Буганов Олександр Олександрович (Нацгвардія);
  • молодший сержант Драган Олександр Олександрович (Нацгвардія);
  • старший солдат Левківський Артем Володимирович (Нацгвардія);
  • солдат Чернік Леонід Леонідович (Нацгвардія);
  • Лебединець Віра Сергіївна (контролер КПП, відомча воєнізована охорона).
Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих внаслідок стрілянини. 

Трагедія на "Південмаші": основне

Нацгвардієць розстріляв людей у Дніпрі: дивіться відео

 

Автор: Наталія Пристанська