Расстрел грузовика на Донбассе: что известно о состоянии украинских военных

В результате взрыва расстрела грузовика на Донбассе пострадало десять украинских военнослужащих, пять из которых получили ранения, остальные – различной степени контузии.

Об этом рассказал военный корреспондент 24 каналу.

Ранее 24 канал сообщал, что в среду утром, 16 января, на линии разграничения на Донбассе под обстрел из гранатомета попал грузовик украинских военных. В результате обстрела несколько украинских военных получили ранения. Инцидент произошел на границе Донецкой и Луганской областей за поселком Троицкое Попаснянского района.

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Грузовик двигался от позиции к позиции примерно в 10:30 утра. Пророссийские наемники выпустили по нему противотанковую управляемую ракету. Так как ракету, которую применяют против танков, можно наводить, боевики точно знали, куда бьют. Неизвестно, откуда у них появилась информация о движении украинского грузовика и его местонахождении.

В результате взрыва пять украинских военнослужащих получили ранения и еще пятеро получили различной степени контузии. Стоит понимать, что "контузия" хоть и звучит значительно легче, чем ранение, после некоторых ее видов можно тяжело заболеть или наоборот – не выздороветь полностью. Даже рак развивается после контузий.

Сейчас мы не знаем, в каком состоянии раненые и те, кого контузило. Штаб ООС пока об этом не сообщает. Однако журналисты 24 канала сегодня были в ближайшем городе к поселку Троицкое – Попасная, где было слышно и видно, как летают скорые одна за другой.