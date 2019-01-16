Розстріл вантажівки на Донбасі: що відомо про стан українських військових

Внаслідок вибуху розстрілу вантажівки на Донбасі постраждало десять українських військовослужбовців, п'ять з яких отримали поранення, решта – різні ступені контузії.

Про це розповів військовий кореспондент 24 каналу.

Раніше 24 канал повідомляв, що у середу вранці, 16 січня, на лінії розмежування на Донбасі під обстріл із гранатомета потрапила вантажівка українських військових. Внаслідок обстрілу кілька українських військових зазнали поранень. Інцидент стався на межі Донецької та Луганської областей за селищем Троїцьке Попаснянського району.

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Вантажівка рухалась від позиції до позиції приблизно о 10:30 ранку. Проросійські найманці випустили по ній протитанкову керовану ракету. Так як ракету, яку застосовують проти танків, можна точно наводити, бойовики точно знали, куди б'ють. Невідомо, звідки у них з'явилася інформація про рух української вантажівки та її місцеперебування.

Внаслідок вибуху п'ять українських військовослужбовців отримали поранення та ще п'ятеро отримали різні ступені контузії. Варто розуміти, що "контузія" хоч і звучить значно легше ніж поранення, після деяких її видів можна важко захворіти або навпаки – не одужати повністю. Навіть рак розвивається після контузій.

Поки що невідомо, у якому стані поранені та ті, кого контузило, штаб ООС наразі про це не повідомляє. Однак журналісти 24 каналу сьогодні були в найблищому місті до селища Троїцьке – Попасна, де було чутно і видно, як літають швидкі одна за іншою.