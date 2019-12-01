Расстреляли авто в центре Киева и убили малолетнего ребенка: подробности

Появились подробности стрельбы, которая произошла в самом центре Киева – на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской. В результате, к сожалению, погиб малолетний ребенок и пострадал мужчина.

Что говорит полиция о расстреле внедорожника в центре Киева

Как сообщает пресс-служба полиции Киева в своем фейсбуке, погиб трехлетний мальчик, его смерть наступила в карете "скорой" по дороге в больницу. Причина – полученное огнестрельное ранение.

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По словам правоохранителей, злоумышленники из неизвестного оружия стреляли в гражданина С., однако пуля попала в ребенка, который в момент инцидента находился в салоне.

По факту происшествия правоохранители начали уголовное производство по статье умышленное убийство. Также полиция ввела спецоперацию для розыска злоумышленника, который стрелял в автомобиль.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Главного и Шевченковского управлений полиции, криминалистическая лаборатория и кинологи. Правоохранители опрашивают очевидцев и осматривают прилегающую к месту преступления территорию. Также полиция устанавливает, есть ли рядом камеры видеонаблюдения, которые могли зафиксировать вероятного стрелка.

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Что говорят очевидцы

В фейсбуке пользователь Татьяна Короленко, которая называет себя свидетелем обстрела Range Rover, пишет, что при ней ребенка заносили в скорую, передает "Обозреватель".

Мать погибшего мальчика рассказала, что ее ребенку снесло полголовы.

"Невинная жертва взрослых игр", – подытожила Татьяна Короленко.

В комментарии 24 каналу очевидцы рассказали, что слышали звуки, похожие на выстрелы, но так и не смогли до конца понять, что это происходит настоящая перестрелка в центре Киева. Когда свидетели подошли к месту инцидента, то увидели машины "скорой" и полиции.

Также одна женщина рассказала, что видела мужчину, который выбежал из машины и звал на помощь, просил людей вызвать "скорую". Как выяснилось позже, это отец погибшего мальчика.

Включение 24 канала о стрельбе в центре Киева

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Что еще известно о стрельбе в центре Киева

По информации журналиста Дениса Бигуса, Range Rover по которому открыли огонь злоумышленники принадлежит компании "ДОНУКРПРОЕКТНИИ". Судя по декларации, эту машину арендует Вячеслав Соболев, который, согласно информации из открытых источников, является заместителем председателя "Нафтогаза".

Ресурс "Обозреватель" пишет, что машина принадлежит юрлицу, зарегистрированному в Донецке. Злоумышленники планировали убить уроженца Енакиево Вячеслава Соболева. Сегодня он – депутат Киевского областного совета, а заместителем председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" был раньше.



Что известно о машине, по которой открыли огонь в центре Киева

Журналистам 24 канала удалось выяснить, что на этой машине мог действительно передвигаться Соболев. Ранее его подозревали в шпионаже в пользу России, финансировании боевиков на Донбассе через сеть супермаркетов "Обжора". Также правоохранители предполагали, что он может иметь российское гражданство.

Журналист Денис Казанцев в свое время писал, что Соболев женился на бывшей жене российского певца Николая Баскова – Светлане Шпигель. Отец последней – бывший российский сенатор и фармацевтический магнат.

Стрельба в центре Киева, в результате которой погиб трехлетний ребенок: видео 24 канала