Покушение на донецкого бизнесмена Соболева: журналист рассказал о всех версии

Покушение на убийство депутата Киевоблсовета и донецкого бизнесмена Вячеслава Соболева, в результате чего погиб его трехлетний сын, с большой вероятностью связан с бизнесом политика. Об этом 24 каналу рассказал шеф-редактор издания "Цензор" Юрий Бутусов.

Вячеслав Соболев – владелец одной из крупнейших торговых сетей "Обжора". Там были жесткие конфликты с корпоративными войнами и распределением долей, связанные с контролем торговой сети, напомнил эксперт.

Но у него также есть интересы в нефтегазовом бизнесе и общественном питании,

– отмечает Юрий Бутусов.

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Еще одна версия, по его словам, по данным источников журналиста, рассматривался конфликт с бывшим судьей Высшего хозяйственного суда Артуром Емельяновым. Хотя по закону судья не имеет права вести бизнес, впрочем, Емельянов известен, как человек со специфической репутацией. Кроме того, вокруг объектов Соболева на Донбассе в 2014-2017 годах в Мариуполе произошла серия столкновений, в которых принимали участие различные силовые группы поддержки, нанятые для защиты своих интересов и для рейдерства.

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Однако, по мнению Бутусова, версию, связанную с финансированием терроризма в ОРДЛО, трудно доказать. Часть бизнеса Соболева осталась на оккупированной территории. Но при таких обвинениях хотелось бы больше видеть доказательств в суде. Кроме того, Соболев сделал свой политический выбор в пользу БПП, а не "Оппозиционной платформы". Поэтому не стоит спешить говорить о финансировании террористов.

У нас бизнес без уголовного шлейфа невозможен. Нельзя исключать других версий. Соболев в бизнесе известный человек – и в Донецке, и в Киеве,

– говорит Юрий Бутусов.

Что известно о покушении на Вячеслава Соболева?

Вечером 1 декабря в Киеве неизвестные открыли огонь по внедорожнику Range Rover черного цвета, где находился Вячеслав Соболев с семьей. Его трехлетний сын погиб.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской – в центре столицы. Полиция Киева ввела план "Сирена". Правоохранители разыскивают автомобиль, на котором, вероятно, исчезли злоумышленники. Предварительно, это Lexus.

По факту происшествия правоохранители начали уголовное расследование по статье об умышленном убийстве. По словам Соболева, он отъехал от ресторана "Марио" и остановился на светофоре. В этот момент он услышал выстрел. После этого начала кричать его жена. На заднем сиденье находился малолетний сын депутата – Александр. На место приехали медики, но, к сожалению, мальчик умер по дороге в больницу.

По сообщению Нацполиции, задержано двоих подозреваемых – 18 и 19 лет. По материалам следствия, киллер стрелял с одного из домов возле ресторана. Он сделал один выстрел из карабина калибра 7,62 мм.