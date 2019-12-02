Покушение на депутата Соболева: почему случаи заказных убийств учащаются

Покушение в центре Киева на депутата Киевоблсовета Вячеслава Соболева, которое привело к убийству его сына, – трагедия. В то же время это далеко не первый случай громких заказных убийств за последнее время в Украине.

Про версії замаху на політика і впливового бізнесмена і причини сплеску злочинності – в матеріалі 24 каналу.

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Чому замовні вбивства стають регулярними?

На переконання спостерігачів, стають регулярними напади на бізнесменів, політиків, громадських діячів, журналістів. Зокрема, відзначає політолог Володимир Фесенко, нещодавній підрив відділення "Ощадбанку" в Києві.

Поліції, МВС і спецслужбам треба звернути особливу увагу на сплеск організованої злочинності. Є ризики повернення в 90-і роки,

– вважає Фесенко.

На його думку, головна причина – багато з тих, хто пройшов АТО, знаходяться в складному соціальному і психологічному становищі

"Більше ста тисяч українців брали участь у військових діях. Вони мають навики поводження зі зброєю. Є ризики емоційних зривів і їхньої вербовки. Наприклад, як у випадку з вбивством російського політика Вороненкова або Каті Гандзюк. Плюс падіння рівня життя, політичні колотнечі. Підвищений рівень напруги в суспільстві", – зазначає Володимир Фесенко.

Друга причина – прихід у кримінал колишніх працівників правоохоронних органів і спецслужб.



Соболєв міг фінансувати проросійських бойовиків? / Фото Getty

Микола Маломуж переконаний, що зростання замовних убивств пов’язане з неефективною роботою МВС і СБУ. За його словами, головне завдання – упередити злочин. На це орієнтовані всі правоохоронці і спецслужби світу. А розслідування – це вже наслідок. У таких випадках стає питання про ефективність роботи і перебування на посаді окремих чиновників.

Фахівець наголошує: наразі величезна частина злочинів – крадіжки, грабежі, розбої навіть не фіксуються, оскільки немає перспектив розслідування. Щоб не було "висяків". А це небезпечно, оскільки породжує безкарність. Злочинне середовище росте. Громадяни України зовсім не захищені.

Убивства політиків, бізнесменів, журналістів, – особливо небезпечні злочини. А правоохоронні органи звітують здебільшого про розкриття побутових убивств, де немає особливих проблем з розслідуванням. Ми втягуємося в період буремних 90-х років,

– підкреслює Микола Маломуж.

Експерт зауважує: втрачено професійний склад правоохоронців. Зокрема, і в процесі люстрації. Як вказує Рада Європи і ЄС, з точки зору прав людини – люстрація повинна була бути персональною: скоїв або ні конкретний громадянин злочин. Потрібно було залишити професіоналів високого класу. Тоді ефективність розкриття була б 80-85%. А у нас пройшла тотальна люстрація. Цим підірвали правоохоронну і безпекову систему.

Головна версія – фінансово-економічна діяльність

За словами представнкиів Нацполіції, вони розглядють кілька версій замаху на вбивство депутата Київоблради і донецького бізнесмена В’ячеслава Соболєва . Як зауважив начальник ГУ НП Києва Андрій Крищенко, основна – фінансово-господарська діяльність. Утім слідство не відкидає версій сімейно-побутових проблем, минулої і нинішньої професійної діяльності депутата. Як розповів 24 каналу шеф-редактор видання "Цензор" Юрій Бутусов, передусім розглядається версія боротьби за долю в бізнесі Соболєва.

В’ячеслав Соболєв – власник однієї з найбільших торгових мереж "Обжора". Там були жорсткі конфлікти з корпоративними війнами і розподілом долей, пов’язані з контролем торгівельної мережі. Але він також у нафтогазовому бізнесі має інтереси і в громадському харчуванні,

– наголошує Юрій Бутусов.



У В’ячеслава Соболєва могло бути достатньо ворогів / Фото соцмереж

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Ще одна версія, за його словами, за даними джерел журналіста, розглядався конфлікт із колишнім суддею Вищого господарського суду Артуром Ємельяновим. Хоча за законом суддя не має права вести бізнес, утім, Ємельянов відомий, як людина із специфічною репутацією. Крім того, навколо об'єктів Соболєва на Донбасі в 2014-2017 роках у Маріуполі відбулася серія зіткнень, в яких брали участь різні силові групи підтримки, найняті для захисту своїх інтересів і для рейдерства.



В’ячеслав Соболєв – власник однієї з найбільших торгових мереж "Обжора" / Фото соцмереж

Водночас, на думку Бутусова, щодо версії, пов’язаної з фінансуванням тероризму в ОРДЛО, то це важко довести. Частина бізнесу Соболєва залишилася на окупованій території. Але при таких звинуваченнях хотілося б більше бачити доказів у суді. Крім того, Соболєв зробив свій політичний вибір на користь БПП, а не "Опозиційної платформи". Тому не варто поспішати говорити про фінансування терористів.

"У нас бізнес без кримінального шлейфу неможливий. Не можна виключати інших версій. Соболєв у бізнесі відома людина – і в Донецьку, і в Києві", – говорить Юрій Бутусов.

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Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко також вважає, що причиною замаху міг стати бізнес-конфлікт.

Соболєв родом із Донецької області, і звідти може тягнутися шлейф конфліктів. Знаючи звичаї донецького бізнесу, він міг і в Києві втягнутися в якісь розбірки,

– вважає Фесенко.

За словами ексголови Служби зовнішньої розвідки Миколи Маломужа, дуже різко зросла кількість убивств на замовлення, коли вбивають представників однієї з ФПГ або чеченської діаспори, російських політиків чи бізнесменів. Ціна питання – спільні проєкти, на суму десятків або сотні мільйонів доларів. Їх не можуть поділити або надто далеко зайшло протистояння з різними конкурентами.

Ці злочини не обов’язково з політичним підтекстом, як це часто говорили при Порошенкові. Там може бути причетним ФСБ. Але, як правило, це розподіл нових потоків, ринків, наркотрафік. По Соболєву – це фінансові ресурси, торгівля, енергетика. Родичі вказують на розбірки між Соболєвим і його конкурентами,

– зазначає Микола Маломуж.

Що відомо про замах на Соболєва?

Увечері 1 грудня в Києві невідомі відкрили вогонь по позашляховику Range Rover чорного кольору, де знаходився В’ячеслав Соболєв із сім’єю. Його трирічний син загинув.

Інцидент стався на перехресті вулиць Льва Толстого та Тарасівсько - в центрі столиці. Поліція Києва ввела план "Сирена". Правоохоронці розшукують автомобіль, на якому, ймовірно, зникли зловмисники. Попередньо, це Lexus.

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За фактом події правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. За словами Соболєва, він від'їхав від ресторану "Маріо" і зупинився на світлофорі. У цей момент він почув постріл. Після цього почала кричати його дружина. На задньому сидінні знаходився малолітній син депутата – Олександр. На місце приїхали медики, вони, але, на жаль, хлопчик помер по дорозі у лікарню.



У Соболєва був конфлікт із колишнім суддею Ємельяновим / Фото соцмереж

За повідомленням Нацполіції, затримано двох підозрюваних – 18 і 19 років . За матеріалами слідства, кілер стріляв з одного із будинків біля ресторану. Він зробив один постріл з карабіну калібру 7,62 мм.