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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ СНІГ В УКРАЇНІ

      Замах на донецького бізнесмена Соболєва: журналіст розказав про всі версії

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      Хто міг замовити В'ячеслава Соболєва? / Фото з соціальних мереж

      Замах на вбивство депутата Київоблради і донецького бізнесмена В’ячеслава Соболєва, у результаті чого загинув його трирічний син, із великою імовірністю пов’язаний з бізнесом політика. Про це 24 каналу розповів шеф-редактор видання "Цензор" Юрій Бутусов.

      В’ячеслав Соболєв – власник однієї з найбільших торгових мереж "Обжора". Там були жорсткі конфлікти з корпоративними війнами і розподілом долей, пов’язані з контролем торгівельної мережі, нагадав експерт. 

      Але він також у нафтогазовому бізнесі має інтереси і в громадському харчуванні,
      – наголошує Юрій Бутусов.

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      Ще одна версія, за його словами, за даними джерел журналіста, розглядався конфлікт із колишнім суддею Вищого господарського суду Артуром Ємельяновим. Хоча за законом суддя не має права вести бізнес, утім, Ємельянов відомий, як людина із специфічною репутацією. Крім того, навколо об'єктів Соболєва на Донбасі в 2014-2017 роках у Маріуполі відбулася серія зіткнень, в яких брали участь різні силові групи підтримки, найняті для захисту своїх інтересів і для рейдерства.

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      Водночас, на думку Бутусова, щодо версії, пов’язаної з фінансуванням тероризму в ОРДЛО, то це важко довести. Частина бізнесу Соболєва залишилася на окупованій території. Але при таких звинуваченнях хотілося б більше бачити доказів у суді. Крім того, Соболєв зробив свій політичний вибір на користь БПП, а не "Опозиційної платформи". Тому не варто поспішати говорити про фінансування терористів.

      У нас бізнес без кримінального шлейфу неможливий. Не можна виключати інших версій. Соболєв у бізнесі відома людина – і в Донецьку, і в Києві,
      – говорить Юрій Бутусов.

      Що відомо про замах на В’ячеслава Соболєва?

      Увечері 1 грудня в Києві невідомі відкрили вогонь по позашляховику Range Rover чорного кольору, де знаходився В’ячеслав Соболєв із сім’єю. Його трирічний син загинув.

      Інцидент стався на перехресті вулиць Льва Толстого та Тарасівсько - в центрі столиці. Поліція Києва ввела план "Сирена". Правоохоронці розшукують автомобіль, на якому, ймовірно, зникли зловмисники. Попередньо, це Lexus.

      За фактом події правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. За словами Соболєва, він від'їхав від ресторану "Маріо" і зупинився на світлофорі. У цей момент він почув постріл. Після цього почала кричати його дружина. На задньому сидінні знаходився малолітній син депутата – Олександр. На місце приїхали медики, але, на жаль, хлопчик помер по дорозі у лікарню.

      За повідомленням Нацполіції, затримано двох підозрюваних – 18 і 19 років. За матеріалами слідства, кілер стріляв з одного із будинків біля ресторану. Він зробив один постріл з карабіну калібру 7,62 мм.

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Замах на Соболєва Блок Петра Порошенка Міністерство внутрішніх справ
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