Расстрелянное возрождение: в Украине чтят память убитых в урочище Сандармох

Ровно 82 года назад в российской Карелии, в урочище Сандармох, были расстреляны 290 украинцев. В основном, это были представители интеллигенции, "цвет нации". Впоследствии этих людей назвали Расстрелянным Возрождением.

Среди убитых в Сандармохе украинцев – писатели Валерьян Пидмогильный, Николай Кулиш, поэт и переводчик Николай Зеров, драматург и режиссер Лесь Курбас и много других культурных деятелей 20 – 30-х годов 20 века.

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Расстрелянное возрождение является целым литературно-художественным поколением, которое уничтожил сталинский режим. Украинскую интеллигенцию убивали, как на Соловках и Колыме, так и в Украине – под Киевом, в Харькове. Впрочем, именно массовые расстрелы в урочище Сандармох стали символом Большого террора.

Что такое Большой террор?Название эпохи в истории СССР, когда сталинские репрессии были резко усилены и доведены до максимума своей интенсивности. В частности, показательным стал стремительный рост числа расстрелянных: 1118 человек в 1936 году и 353 074 человека в 1937.



В течение кампании к заключенным как можно шире применялись пытки; приговоры к расстрелу, которые не подлежали обжалованию, выносились чаще всего без какого-либо суда и немедленно приводились в исполнение.

Что известно о массовых убийствах в урочище Сандармох?

Сандармох – это лесное урочище в Медвежьегорском районе Республики Карелия в России. Оно стало братской могилой для более 9 тысяч человек 60 национальностей, расстрелянных органами НКВД в 30-х годах прошлого века.



Где находится урочище Сандармох

Сначала считали, что узников вывозили на лодках в Белое море и топили, но впоследствии появились документальные подтверждения того, что их казнили в лесах и оврагах. Украинские деятели искусства, которых также расстреляли в урочище, прибыли в Сандармох с Соловецким этапом.

27 октября, 1 – 4 ноября 1937 года в урочище Сандармох были расстреляны 1111 человек, среди которых 170 украинцев. Это – писатели, ученые, актеры.

Про урочище Сандармох, как могильник НКВД, стало известно лишь в 1997 году, когда на базе архивных материалов его разыскал исследователь и правозащитник из Петрозаводска Юрий Дмитриев вместе с главой "Мемориала" из Петербурга Вениамином Иоффе.

Всего на этой территории обнаружены 236 расстрельных ям.



На деревьях – портреты расстрелянных



В Сандармохе расстреляли Пидмогильного



А также Курбаса и Кулиша

"Особенность Сандормоха – в составе похороненных. Расстрельных мест найдено много. Там лежат люди отовсюду. И это международное значение проявилось сразу – уже на открытие приехали люди из разных стран, и первые памятные знаки тоже сразу были на разных языках", – рассказывала российская исследовательница и автор книги о Сандармохе Ирина Флиге.

Важно! В урочище Сандармох есть памятный знак убитым там украинцам. Это – казацкий крест с надписью "Убиенным сыновьям и дочерям Украины". Его установили 9 октября 2004 года. До 2014 года украинская делегация ежегодно посещала в России это место массовых казней своих граждан. Впрочем, с момента нападения России на Украину подобные акции стали невозможными.



Памятный знак украинцам в Сандармохе

Кого из выдающихся украинцев убили в Сандармохе?

Исследователи тех событий отмечают, что расстрелы в октябре-ноябре 1937-го были лишь одним из эпизодов сталинского истребления "антисоветских элементов".

Больше всего людей, включительно с Николаем Зеровым, Лесем Курбасом и Валерьяном Пидмогильным, по словам бывшего политзаключенного и исследователя истории политических репрессий, Василия Овсиенко, казнили 3 ноября.

Выстрелы в голову оборвали жизнь:

основателя новых подходов к мировому театральному искусству, режиссера театра "Березиль" Леся Курбаса;

драматурга Николая Кулиша, чьи пьесы шли в Париже, Нью-Йорке, Москве, Варшаве;

поэта и переводчика Николая Зерова;

поэта и переводчика Марка Вороного;

поэта и драматурга Мирослава Ирчана;

писателя и публициста Григория Эпика;

Журналиста и поэта Андрея Панива;

писателя, философа и переводчика Валерьяна Пидмогильного;

ученого Сергея Грушевского;

ученого Степана Рудницкого,

ученого Александра Бадана-Яворенко;

премьер-министра УНР Владимира Чеховского;

министра образования УНР Антина Крушельницкого;

наркома образования УССР Михаила Полоза и многих других выдающихся украинцев.

Как в Украине чтят годовщину трагедии?

В Киеве в 12:00 возле Памятного креста проходят поминальные мероприятия, посвященные 82-й годовщине расстрела выдающихся деятелей Украинского Национального Возрождения, в память обо всех украинцах, репрессированных коммунистическим тоталитарным режимом в 30-х – 50-х годах 20 века (возле Октябрьского дворца).

С 13:00 продолжение памятных мероприятий состоится возле памятника режиссеру Лесю Курбасу.