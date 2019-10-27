13:43
27 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У ЗОЛОТОМУ СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Видовища для прихожан. Лукашенко сходить з розуму
      Вєсті Кремля
      19:14, 26 жовтня
      Вєсті.UA. Жир: Чому Луценко поїхав до Лондона. Як Азаров готується до Геловіну
      Вєсті.UA
      17:55, 26 жовтня
      "Корупційне кубло": що відбувається на держпідприємстві з радіоактивних речовин "Ізотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У ЗОЛОТОМУ СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ

      Розстріляне відродження: в Україні вшановують пам’ять вбитих в урочищі Сандармох

      329 Читать новость на русском
      Україна вшановує пам'ять вбитих у Сандармосі
      Україна вшановує пам'ять вбитих у Сандармосі / фото з відкритих джерел

      Рівно 82 роки тому у російській Карелії, в урочищі Сандармох, були розстріляні 290 українців. Переважно, це були представники інтелігенції, "цвіт нації". Згодом цих людей назвали "розстріляним відродженням".

      Серед вбитих у Сандармосі українців – письменники Валер’ян Підмогильний, Микола Куліш, поет і перекладач Микола Зеров, драматург та режисер Лесь Курбас та багато інших культурних діячів 20 – 30-х років 20 століття.

      Читайте також: Ніколи знову не допустимо – хоч би як кому, може, й кортіло: роковини трагедії Бабиного Яру

      Розстріляне відродження є цілим літературно-мистецьким поколінням, яке знищив сталінський режим. Українську інтелігенцію вбивали як на Соловках та Колимі, так і в Україні – під Києвом, у Харкові. Втім, саме масові розстріли в урочищі Сандармох стали символом Великого терору.

      Що таке Великий терор? Назва доби в історії СРСР, коли сталінські репресії були різко посилені та доведені до максимуму своєї інтенсивності. Зокрема, показовим стало стрімке зростання числа розстріляних: 1118 осіб в 1936 році і 353 074 особи в 1937.

      Протягом кампанії до ув'язнених якнайширше застосовувалися катування; вироки до розстрілу, що не підлягали оскарженню, виносилися найчастіше без будь-якого суду й негайно приводились у виконання.

      Що відомо про масові вбивства в урочищі Сандармох?

      Сандармох – це лісове урочище в Медвеж'єгорському районі Республіки Карелія в Росії. Воно стало братньою могилою для понад 9 тисяч людей 60 національностей, розстріляних органами НКВД у 30-х роках минулого століття.

      Де розташоване урочище Сандармох 

      Спершу вважали, що в'язнів вивозили на човнах у Біле море і топили, але згодом з'явилися документальні підтвердження того, що їх страчували в лісах і ярах. Українські митці, яких також розстріляли в урочищі, прибули в Сандармох із Соловецьким етапом.

      27 жовтня, 1 – 4 листопада 1937 року в урочищі Сандармох були розстріляні 1111 осіб, серед яких 170 українців. Це – письменники, вчені, актори.

      Про урочище Сандармох, як могильник НКВС, стало відомо лише 1997 року, коли на базі архівних матеріалів його розшукав дослідник і правозахисник з Петрозаводська Юрій Дмітрієв разом із головою "Меморіалу" з Петербурга Веніамином Іоффе.

      Усього на цій території виявлено 236 розстрільних ям.

      Сандармох
      На деревах – портрети розстріляних

      Сандармох
      У Сандармосі розстріляли Підмогильного

      Сандармох
      А також Курбаса і Куліша

      "Особливість Сандормоха – у складі похованих. Розстрільних місць знайдено багато. Там лежать люди звідусіль. І це міжнародне значення проявилося відразу – вже на відкриття приїхали люди з різних країн, і перші пам’ятні знаки теж відразу були різними мовами", – розповідала російська дослідниця та авторка книги про Сандармох Ірина Фліге.

      Важливо! В урочищі Сандармох є пам’ятний знак вбитим там українцям. Це – козацький хрест із написом "Убієнним синам і донькам України". Його встановили 9 жовтня 2004 року. До 2014 року українська делегація щороку відвідувала в Росії це місце масових страт своїх громадян. Втім, з моменту нападу Росії на Україну подібні акції стали неможливими.

      Сандармох
      Пам'ятний знак українцям у Сандармосі

      Кого з видатних українців вбили у Сандармосі?

      Дослідники тих подій наголошують, що розстріли в жовтні-листопаді 1937-го були лише одним із епізодів сталінського винищення "антирадянських елементів".

      Найбільше людей, включно із Миколою Зеровим, Лесем Курбасом та Валер'яном Підмогильним, за словами колишнього політв'язня і дослідника історії політичних репресій Василя Овсієнка, стратили 3 листопада.

      Постріли у голову обірвали життя:

      • засновника нових підходів до світового театрального мистецтва, режисера театру "Березіль" Леся Курбаса;
      • драматурга Миколи Куліша, чиї п’єси йшли в Парижі, Нью-Йорку, Москві, Варшаві;
      • поета і перекладача Миколи Зерова;
      • поета і перекладача Марка Вороного;
      • поета і драматурга Мирослава Ірчана;
      • Письменника і публіциста Григорія Епіка;
      • Журналіста та поета Андрія Паніва;
      • письменника, філософа і перекладача Валер’яна Підмогильного;
      • ученого Сергія Грушевського;
      • ученого Степана Рудницького,
      • ученого Олександра Бадана-Яворенка;
      • прем’єр-міністра УНР Володимира Чехівського;
      • міністра освіти УНР Антіна Крушельницького;
      • наркома освіти УРСР Михайла Полоза та багатьох інших видатних українців.

      Як в Україні вшановують роковини трагедії?

      У Києві о 12:00 біля Пам’ятного хреста всім українцям, репресованим комуністичним тоталітарним режимом в 30-х – 50-х роках 20 століття (біля Жовтневого палацу) відбуваються поминальні заходи, присвячені 82-им роковинам розстрілу видатних діячів Українського Національного Відродження.

      З 13:00 продовження поминальних заходів відбудеться біля пам’ятника режисеру Лесю Курбасу.

      blog_ava
      У вантажівці з трупами в Британії були в’єтнамці: моторошні деталі
      сьогодні
      2960
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Історія СРСР Втрати
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Українка Ярослава Магучіх визнана найкращою юною спортсменкою Європи
      сьогодні , 13:00 Українка Ярослава Магучіх визнана найкращою юною спортсменкою Європи
      Ігор Саджениця 108
      Королева и верные слуги, или Как в Луганске на работу устраиваются
      сьогодні , 12:01 Королева и верные слуги, или Как в Луганске на работу устраиваются
      Ольга Черненко 433
      Викривачі корупції: чи можна купити відповідальність?
      сьогодні , 08:40 Викривачі корупції: чи можна купити відповідальність?
      Ярослав Гришин 221
      Чому Україна, на відміну від Грузії, не може подолати корупцію, – експосол Катамадзе
      сьогодні , 08:00 Чому Україна, на відміну від Грузії, не може подолати корупцію, – експосол Катамадзе
      Ірина Поліщук 6146
      Як зберігати відчуття спокою та втримати баланс перед негативними думками: поради коуча
      26 жовтня , 22:00 Як зберігати відчуття спокою та втримати баланс перед негативними думками: поради коуча
      Блог Медіа 1361
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук