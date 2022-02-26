Она добавила, что органы прокуратуры и правопорядка продолжают фиксировать и расследовать военные преступления, совершаемые вооруженными силами РФ.

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Самые тяжелые преступления России за 27 февраля:

На трассе УКРНИОЗа в Херсонской области боевики обстреляли карету скорой помощи при транспортировке раненых. 64-летний водитель кареты скорой помощи и раненый военный сгорели, а один из раненых получил огнестрельное ранение. Украина внесла сведения в ЕРДР по статье №438 УК Украины.

при транспортировке раненых. 64-летний водитель кареты скорой помощи и раненый военный сгорели, а один из раненых получил огнестрельное ранение. Украина внесла сведения в ЕРДР по статье №438 УК Украины. В районе с. Зеленовка на Херсонщине из автомобиля расстреляли из автоматического оружия Шакирова Дилербека Шукуровича – гражданского журналиста информационного еженедельника "Вокруг тебя", члена Благотворительного фонда "Дом надежды". Внесены сведения в ЕРДР по статье №438 УК Украины.

Шакирова Дилербека Шукуровича – гражданского журналиста информационного еженедельника "Вокруг тебя", члена Благотворительного фонда "Дом надежды". Внесены сведения в ЕРДР по статье №438 УК Украины. Также оккупанты попали в жилой дом на Харьковщине в Салтовке – улица Бучмы, 40а. Информации по пострадавшим пока нет. Там идут упорные бои.

Текст публикации Ирины Венедиктовой:

Расстрелян гражданский журналист, сгоревший раненый и водитель скорой, неизвестная судьба жителей разрушенного дома Харькова… Все, кто совершает тяжкие преступления против мирных жителей, – не уйдут от ответственности. Органы прокуратуры и правопорядка продолжают фиксировать и расследовать военные преступления, совершаемые вооруженными силами РФ.

Сегодня на трассе УКРНИОЗ в Херсонской области была обстреляна карета скорой помощи при транспортировке раненых. 64-летний водитель кареты скорой помощи и раненый военный сгорели, а один из раненых получил огнестрельное ранение. Внесены сведения в ЕРДР по ч. 2 статьи 438 УК Украины.

В районе с. Зеленовка г. Херсона из автомобиля расстреляли из автоматического оружия Шакирова Дилербека Шукуровича – гражданского журналиста информационного еженедельника "Вокруг тебя", члена Благотворительного фонда "Дом надежды". Внесены сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 438 УК Украины.

На фотографии жилой дом в Харькове. Только что. Симферополь. Бучмы, 40а. Инфо по пострадавшим еще выясняем. Идут упорные бои. Ночь будет тяжелой. Но завтра солнце. Держим строй.