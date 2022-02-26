Вона додала, що органи прокуратури і правопорядку продовжують фіксувати та розслідувати воєнні злочини, які вчиняють збройні сили РФ.
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Найважчі злочини Росії за 27 лютого:
- На трасі УКРНІОЗу в Херсонській області бойовики обстріляли карету швидкої допомоги під час транспортування поранених. 64-річний водій карети швидкої допомоги та поранений військовий згоріли, а один з поранених отримав вогнепальне поранення. Україна внесла відомості до ЄРДР за статтею №438 КК України.
- В районі с. Зеленівка на Херсонщині з автомобіля розстріляли з автоматичної зброї Шакірова Ділєрбека Шукуровича – цивільного журналіста інформаційного щотижневика "Навколо тебе", члена Благодійного фонду "Дім надії". Внесено відомості до ЄРДР за статтею №438 КК України.
- Також окупанти влучили у житловий будинок на Харківщині у Салтівці – вулиця Бучми, 40а. Інформації по постраждалим поки немає. Там ідуть запеклі бої.
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Текст публікації Ірини Венедіктової:
Розстріляний цивільний журналіст, згорілі поранений і водій швидкої , невідома доля мешканців зруйнованого будинку Харкова … Всі, хто вчиняє найтяжчі злочини проти мирних жителів, – не уникнуть відповідальності. Органи прокуратури і правопорядку продовжують фіксувати та розслідувати воєнні злочини, які вчиняють збройні сили РФ.
Сьогодні на трасі УКРНІОЗ в Херсонській області була обстріляна карета швидкої допомоги під час транспортування поранених. 64-річний водій карети швидкої допомоги та поранений військовий згоріли, а один з поранених отримав вогнепальне поранення. Внесено відомості до ЄРДР за ч. 2 статті 438 КК України.
В районі с. Зеленівка м. Херсона із автомобіля розстріляли з автоматичної зброї Шакірова Ділєрбека Шукуровича – цивільного журналіста інформаційного щотижневика "Навколо тебе", члена Благодійного фонду "Дім надії". Внесено відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 438 КК України.
На фотці житловий будинок в Харкові. Тільки що. Салтівка. Бучми, 40а. Інфо по постраждалим ще з‘ясовуємо. Ідуть запеклі бої. Ніч буде важкою. Але завтра сонце. Тримаймо стрій.