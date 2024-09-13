Россияне, которые соглашаются идти воевать на территорию Украины часто убегают из войска. Там им грозит расстрел или пытки за неповиновение командиру. Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин рассказал 24 Каналу, что военные и их родственники часто обращаются за помощью.

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Расследование преступлений российского командования

Владимир Осечкин отметил, что он с командой провели расследование связанные с жалобами об избиении, пытках и расстрелах внутри российской армии.

Российские военные убивают своих коллег ниже по рангу, если те отказываются выполнять приказы. К нам обратились пострадавшие из 506 полка. Они жалуются на жестокость руководства,

– отметил основатель Gulagu.net.

Он подчеркнул, что командиры запрещают эвакуировать раненых или отправляют людей с серьезными травмами в бой.

"Я надеюсь, что правда изнутри поможет открыть глаза многим россиянам, которые доверяют пропаганде. Ведь этой ложью и большими деньгами их пытаются приобщить к преступной оккупации, – сказал Осечкин.

К нему обратился за помощью контрактник, которому пообещали деньги, чтобы тот шел воевать против Украины. Попав на фронт, он понял, что все не так, как об этом пишут пропагандисты. Военное командование массово отправляет своих подчиненных в штурм с одним лишь автоматом.

Основатель Gulagu.net добавил, что на каждом из направлений, где Россия пытается атаковать, погибает более половины личного состава. Российские спецслужбы всячески пытаются скрыть проблемы в армии, чтобы количество желающих идти воевать не уменьшалось.