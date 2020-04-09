Расстрелы на Майдане: ГБР провело новые следственные эксперименты – фото
Следователи ГБР совместно с прокурорами Офиса генпрокурора провели 3 следственных эксперимента по делам Майдана. Их участниками стали пострадавшие и их представители.
Так, эксперименты провели на улицах Институтской и на Майдане Независимости. Во время экспериментов следователи ГБР уточняли сведения об обстоятельствах совершения покушений на убийства и убийств протестующих. Об этом информирует пресс-служба Государственного бюро расследований.
Из последнего по делам Майдана Сообщили о подозрении действующему правоохранителю, –Офис генпрокурора
В ГБР отмечают, что во время следственных действий смогли получить дополнительную информацию о местоположении правоохранителей, которые стреляли по участникам Революции Достоинства из огнестрельного оружия.
ГБР провело следственный эксперимент по делам Майдана
Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
Что известно о делах Майдана?Все преступления, совершенные во время Революции Достоинства, условно объединены в одно большое "дело Майдана". Она насчитывает 89 уголовных производств. В них, в частности, расследуют убийство 91 человека (78 митингующих и 13 силовиков).
О подозрении также сообщили организаторам, исполнителям и среднему звену. Среди них фигурируют фамилии таких экс-чиновников: президента-беглеца Виктора Януковича, экс-главы СБУ Александра Якименко и его заместителей: бывшего генпрокурора Виктора Пшонки и других.
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