18:27
9 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Розстріли на Майдані: ДБР провело нові слідчі експерименти – фото

      -
      ДБР провело слідчі експерименти у справі Майдану / Пресслужба ДБР

      Слідчі ДБР спільно з прокурорами Офісу генпрокурора провели 3 слідчі експерименти у справах Майдану. Їх учасниками сталі потерпілі та їх представники.

      Так, експерименти провели на вулицях Інститутській та на Майдані Незалежності. Під час них слідчі ДБР уточнювали відомості щодо обставин вчинення замахів на вбивства та вбивств протестувальників. Про це інформує пресслужба Державного бюро розслідувань.

      З останнього У справах Майдану повідомили про підозру чинному правоохоронцю, – Офіс генпрокурора

      У ДБР наголошують, що під час слідчих дій змогли отримати додаткову інформацію про місце розташування правоохоронців, які стріляли по учасниках Революції Гідності з вогнепальної зброї.

      ДБР провело слідчий експеримент у справах Майдану

      Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

      Що відомо про справи Майдану?Усі злочини, скоєні під час Революції Гідності, умовно об'єднані в одну велику "Справу Майдану". Вона нараховує 89 кримінальних проваджень. У них, зокрема, розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників та 13 силовиків).

      Про підозру також повідомили організаторам, виконавцям та середній ланці. Серед них фігурують прізвища таких ексчиновників: президента-втікача Віктора Януковича, ексголови СБУ Олександра Якименка і його ексзаступників, ексгенпрокурора Віктора Пшонки тощо.


      Революція Гідності – основні дати / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Офіс генпрокурора Небесна Сотня Революція Гідності Державне бюро розслідувань Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 17:01 Важливий вибір для всього світу: як визначилася фінальна пара кандидатів у президенти США
      Леонід Швець
      сьогодні , 14:59 Карантин в Україні: хто фіксує порушення і як штрафують
      Анатолій Яворський