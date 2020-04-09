Розстріли на Майдані: ДБР провело нові слідчі експерименти – фото

Слідчі ДБР спільно з прокурорами Офісу генпрокурора провели 3 слідчі експерименти у справах Майдану. Їх учасниками сталі потерпілі та їх представники.

Так, експерименти провели на вулицях Інститутській та на Майдані Незалежності. Під час них слідчі ДБР уточнювали відомості щодо обставин вчинення замахів на вбивства та вбивств протестувальників. Про це інформує пресслужба Державного бюро розслідувань.

З останнього У справах Майдану повідомили про підозру чинному правоохоронцю, – Офіс генпрокурора

У ДБР наголошують, що під час слідчих дій змогли отримати додаткову інформацію про місце розташування правоохоронців, які стріляли по учасниках Революції Гідності з вогнепальної зброї.

ДБР провело слідчий експеримент у справах Майдану

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Що відомо про справи Майдану?Усі злочини, скоєні під час Революції Гідності, умовно об'єднані в одну велику "Справу Майдану". Вона нараховує 89 кримінальних проваджень. У них, зокрема, розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників та 13 силовиків).



Про підозру також повідомили організаторам, виконавцям та середній ланці. Серед них фігурують прізвища таких ексчиновників: президента-втікача Віктора Януковича, ексголови СБУ Олександра Якименка і його ексзаступників, ексгенпрокурора Віктора Пшонки тощо.



Революція Гідності – основні дати / Інфографіка 24 каналу