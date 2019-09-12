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      Растаможка евроблях и новые штрафы: что стоит знать

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      Штрафы за евробляхи в Украине – растаможка авто в Украине 2019
      Штрафы за просрочку ввоза иностранных авто / 24 канал

      12 сентября парламент поддержал отсрочки штрафов за превышение срока пребывания нерастаможенных авто на территории Украины – так называемых евроблях – еще на 90 дней. Что стоит знать владельцам авто на иностранном регистрации – выяснил 24 канал.

      Какова ситуация с растаможкой евроблях – 24 каналу объяснил соучредитель ОО "Доступное авто" Михаил Катрук.

      Важно: Рада отсрочила штрафы для евроблях

      Изменились ли правила растаможивания евроблях

      Нет, не изменились с того момента, как их приняли. Законом был установлен льготный период, на полгода: это была 50%-скидка на акциз. Тогда стоимость растаможки была дешевле. Дальше растаможка будет происходить по общим правилам.

      По законодательству – сначала вступил в силу закон о растаможке, через полгода – закон о штрафах. В мае прошло полгода, и должны были вступить в действие новые штрафы. Однако Верховная Рада уже дважды принимала решение об отсрочке действия этих штрафов, каждый раз – на 3 месяца.

      Можно ли ездить в Украине на евробляхах

      Да. Общий способ езды на еврономерах – это транзит. Его никто не отменял.

      Как объясняют в ДФС, временно ввезти авто можно до 1 года. Условия: письменное обязательство об обратном вывозе, письменном декларировании, уплате всех таможенных платежей как при импорте таких транспортных средств.

      Также разрешается временный ввоз авто без регистрации до 10 суток. Условие: это происходит под залог. На границе владелец авто оставляет залог в размере стоимости растаможки, заезжает в Украину на срок до 10 дней. И когда пересекает границу обратно – обращается в украинскую таможню за возвратом денежного залога.

      Граждане-резиденты, находящиеся на временном консульском учете в консульском учреждении Украины за границей, имеют право временно ввозить на таможенную территорию авто до 60 дней в течение года без уплаты таможенных платежей. Условия: представления органу доходов и сборов документов на право собственности на авто и его регистрацию на территории соответствующей страны.

      При этом владельцы временно ввезенных авто не имеют права использовать их в коммерческих целях и передавать другим лицам.

       Читайте также: Завышение цен на растаможке "евроблях": как это объясняют таможенники

      Что должно было изменится

      Изменения должны были касаться исключительно штрафов за превышение срока пребывания нерастаможенных автомобилей на территории Украины и других связанных с этим нарушений. Поэтому нардепы 12 сентября отложили наложения этих штрафов еще на 3 месяца.

      От предыдущих штрафов новые отличаются двумя принципиальными вещами. Первый – сумма штрафов. С августа она – космическая:

      - 17 тысяч гривен штрафа – за превышение от 10 до 20 суток;
      - 85 тысяч гривен – за превышение от 20 до 30 суток;
      - 170 тысяч гривен или конфискация ТС – за превышение более чем на 30 суток.

      Эти штрафы действуют и для личных авто, и для коммерческого назначения.

      Кроме того, если такое временно ввезенное авто владелец передаст другому лицу, или будет использовать личный транспорт в коммерческих целях – это еще 34 тысячи гривен штрафа.

      Вторая принципиальная вещь – урегулирован вопрос повторного нарушения. Потому что до сих пор была ситуация – раз заплатил, и – "свободен". Теперь будет так: сколько раз тебя ловят – столько раз ты и платишь штраф.

      Самые проблемные евробляхи

      Те автовладельцы, которые купили евробляхи в Украине – могут их банально отдать "на металлолом", выбросить, что угодно. Если их имена не значатся в базе автовладельцев – то и проблемы нет.

      Безумные проблемы будут иметь те, кто на свое имя ввезли нерастаможенные авто – и продали их, не переоформив, отметил Михаил Катрук. Для таких владельцев возник законодательный цейтнот: они несут ответственность за это авто, им начнут приходить штрафы скоро, а авто у них по факту – нет.

      Мы обращались с этой проблемой на таможню – как ее можно решить. Там говорят все грустно. У нас нет никакой процедуры, как авто в такой ситуации с себя "снять",
      – отметил Катрук.

      Если такое авто попадает в ДТП или пожар – тогда зарегистрированный владелец может подать документы на таможню о том, что произошла такая проблема. Везет то, что осталось от авто в один из 6 сертифицированных пунктов утилизации, они авто утилизируют. Все, что остается – растаможивается как вторсырье. И все – авто "снято".

      Если же владелец не знает, где человек, которому он продал авто и где тот автомобиль – то не может и в полицию заявить – ибо транспорт не украли. А если заявит, что украли, и выяснится, что это не правда – за это тоже предусмотрена ответственность.

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      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Законодательство Авто на еврономерах Штрафы Публикации Статьи Государственная фискальная служба
      Источник: 24 канал
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