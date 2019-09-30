Растаможка евроблях может значительно подешеветь: когда и почему

По самым скромным подсчетам, на украинских дорогах остается примерно 300 тысяч нерастаможенных авто и всем им после 22 августа угрожали штрафы до 170 тысяч гривен и конфискация. Однако Рада в очередной раз отложила взыскания. Решит ли это проблему растаможки – выяснили журналисты 24 канала.

Владелец Volkswagen 2004 Станислав Шевченко купил авто в Литве еще три года назад. И с тех пор ездит на еврономерах в режиме транзита. Он объясняет это тем, что растамаживать авто не выгодно. Станислав покупал авто примерно за 1500 евро, а вот за растаможку придется выложить аж 4400 евро.

Читайте также: Зеленский подписал закон об отсрочке штрафов для евроблях

Таможенники отметили, что в Украине большинство "евроблях" в возрасте до 15 лет и объемом двигателя до двух литров. Чтобы окончательно закрыть вопрос об их растаможивании, в Министерстве инфраструктуры предлагают установить единый платеж для всех. Сейчас обсуждают сумму в размере 500 евро. Однако, касаться это будет только авто ввезенных до 2019 года.

Если мы применим единую ставку, например, 300 или 500 евро фиксировано на один автомобиль, то это позволит решить 80% всех проблем,

– отметил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

Или качественно разработать законопроект, Верховная Рада продлила льготный период для "евроблях". А значит без штрафов можно ездить еще 90 дней.



Верховная Рада продлила льготный период для "евроблях"

"Акцизы на авто должны быть отменены. Но для этого у нас еще предстоит внутренняя дискуссия внутри фракции и с Минфином", – подчеркнул нардеп от "Слуги народа" Марьян Заблоцкий.

Соответствующий закон в Раде обещают принять до конца года. После чего владельцев автомобилей на еврономерах может ожидать еще один льготный период, который фактически продлится до следующего лета. Что же ожидает автовладельцев, которые завезли авто уже в 2019 году и планируют завозить в будущем? Сейчас акциз рассчитывается по формуле: акцизный сбор умножаем на объем двигателя и возраст автомобиля.



Новая схема налогообложения "евроблях" / Инфографика 24 канала

В парламентском комитете рассматривают предложение исключить из расчетов коэффициент возраста. Именно на него у владельцев авто на еврономерах было больше всего нареканий. В случае с автомобилем Станислава – растаможка могла бы стоить ему дешевле в пять раз – около 700 евро. Однако, обязательным может стать техосмотр всех ввозимых авто.

Все, что стоит знать о растаможивании евроблях и штрафах – читайте здесь.