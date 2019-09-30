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      Розмитнення євроблях може значно подешевшати: коли та чому

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      За найскромнішими підрахунками, на українських дорогах залишається приблизно 300 тисяч нерозмитнених авто і всім їм після 22 серпня загрожували штрафи до 170 тисяч гривень та конфіскація. Проте Рада вкотре відтермінувала стягнення. Чи розв'яже це проблему розмитнення – з'ясували журналісти 24 каналу.

      Власник Volkswagen 2004 року Станіслав Шевченко купив авто у Литві ще три роки тому. І відтоді їздить на єврономерах у режимі транзиту. Він пояснює це тим, що розмитнювати авто не вигідно. Станіслав купував авто приблизно за 1500 євро, а от за розмитнення доведеться викласти аж 4400 євро.

      Читайте також: Зеленський підписав закон про відтермінування штрафів для євроблях

      Митники зауважили, що в Україні більшість "євроблях" віком до 15 років та об'ємом двигуна до двох літрів. Аби остаточно закрити питання щодо їх розмитнення, у Міністерстві інфраструктури пропонують встановити єдиний платіж для всіх. Наразі обговорюють суму розміром у 500 євро. Однак, стосуватися це буде лише авто ввезених до 2019 року.

      Якщо ми застосуємо єдину ставку, наприклад, 300 чи 500 євро фіксовано на один автомобіль, то це дасть можливість розв'язати 80% всіх проблем,
      – наголосив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк.

      Або якісно розробити законопроєкт, Верховна Рада продовжила пільговий період для "євроблях". А отже без штрафів можна їздити ще 90 днів.


      Верховна Рада продовжила пільговий період для "євроблях"

      "Акцизи на авто мають бути скасовані. Але для цього у нас ще має бути внутрішня дискусія всередині фракції й з Мінфіном", – наголосив нардеп від "Слуги народу" Мар'ян Заблоцький.

      Відповідний закон у Раді обіцяють ухвалити до кінця року. Після чого власників автівок на єврономерах може чекати ще один пільговий період, що фактично триватиме до наступного літа. Що ж очікує автовласників, які завезли авто вже у 2019 році та планують завозити у майбутньому? Нині акциз розраховується за формулою: акцизний збір множимо на об'єм двигуна і на вік автомобіля.


      Нова схема оподаткування "євроблях" / Інфографіка 24 каналу

      У парламентському комітеті розглядають пропозицію виключити з розрахунків коефіцієнт віку. Саме на нього у власників авто на єврономерах було найбільше нарікань. У випадку з автівкою Станіслава – розмитнення могло б коштувати йому дешевше у п'ять разів – близько 700 євро. Однак, обов'язковим може стати техогляд усіх ввезених авто.

      Все, що варто знати про розмитнення євроблях і штрафи – читайте тут.

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      Автор: Олексій Печій
      Теги: Новини України Авто на єврономерах Верховна Рада Міністерство інфраструктури Штрафи Авто
      Джерело: 24 канал
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