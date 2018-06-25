Растаможка старого авто будет дороже его европейской цены, – Мартынюк

Владельцев авто на иностранной регистрации больше и больше, они объединились в мощное общественное движение и начали требовать правовой легализации и вот будто достигли цели. В парламент уже вынесли законопроект о новых правилах ввоза авто из Европы.

Об этом рассказала в своем видеоблоге "ЦРУ. За кадром" журналистка Татьяна Мартынюк.

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По ее словам, снизили акцизные ставки, предложили легализовать уже ввезенные машины – так радуйтесь. Но нет, всем не угодишь. В документе оказалось много разных "но" и "ограничений".

Никто уже не держится за стандарт "Евро-5", когда завозить можно было относительно молодые машины. Теперь заезжай хоть на 20-летнем авто, но и плати по полной. Во-первых, хоть и предлагают снизить акциз, но хотят ввести градационный коэффициент согласно возрасту авто. Его высчитывают от объема двигателя и даты схождения с конвейера,

– отметила Мартынюк.

Она рассказала, что в среднем акциз на авто с полуторалитровым двигателем в возрасте 10-15 лет, а таких бляхеров на наших дорогах таки большинство, будет стоить полторы тысячи евро. Сейчас – на тысячу дороже. И в то же время, если пригонят 5-летнее авто, заплатите 300-400 евро против сегодняшних двух тысяч.

"На первый взгляд, если закон останется в таком виде, то растамаживать авто выйдет дешевле. Но здесь речь только об акцизе еще "20% НДС и 5% – пенсионный фонд. От этих платежей не убежишь, казну надо наполнять. Однако очевидно, что народные избранники прописали все так, чтобы потенциальным покупателям было выгоднее присматриваться к новеньким машинам. Старые, стоимостью по полторы-две тысячи, ввозить совершенно неинтересно, растаможка все равно выйдет дороже ее европейской цены", – добавила журналистка.

Видео полного выпуска видеоблога Татьяны Мартынюк "ЦРУ. За кадром" за 25 июня 2018