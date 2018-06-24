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Чем опасны "евробляхи" на украинских дорогах и как наказывать "евробляхеров"

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Дешевые подержанные машины из Европы кто-то называет единственным шансом для простого украинца пересесть на авто. А кто-то резонно замечает, что "бляхи" опасны. Ведь водителя, если при его участии произойдет ДТП, обнаружить практически невозможно.

Так называемых "евроблях" на украинских дорогах, говорят, около полутора миллионов, хотя официально – только 300 тысяч.

Урегулировать эту ситуацию взялась группа народных депутатов. Зарегистрировали закон, в котором предлагают снизить акцизные ставки при растаможке, но учитывать возраст автомобиля.

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Хотя официально в прошлом году при участии так называемых евроблях произошло только в 10% аварий, на дорогах у них плохая репутация. Они завезены нелегально, чтобы сэкономить, водители таких авто всегда под подозрением.

Никто не мешает тем людям, которые уже однажды нарушили закон, ввезли этот автомобиль на еврономерах, не растаможить и продолжить ездить больше разрешенного срока. Такие водители и дальше продолжают нарушать закон, ездить без прав и в состоянии алкогольного опьянения,
– сказал автожурналист Евгений Муджири.

И безнаказанно скрыться с места происшествия. Евгений – водитель с опытом и такие ситуации видел не раз.

Недавно такая ситуация произошла с моим товарищем. Владелец машины на еврономерах совершил ДТП пытался скрыться с места происшествия, его задержали, дождались полиции, оказалось, что он год ездил без прав,
– отметил Евгений.

Если водителя не поймать на месте, то потом найти его практически нереально, даже если запомнили номера. Машины могут быть зарегистрированы на фиктивные компании за рубежом.

А польские журналисты обнаружили, что в Перемышле 17 жителей официально являются владельцами 12,5 тысяч машин. Потом совладельцами этих автомобилей становятся украинцы, которые полякам за услуги платят по 50-100 евро. В идеале, машины из-за заграницы должны бы растаможивать, однако обычно этого не делают, жалуются на высокий акциз.

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Поэтому не удивительно, что официально у нас более трехсот тысяч авто на еврономерах, а на самом деле, говорят, около трех миллионов. Чтобы наказать евробляхеров, фискальная служба уже несколько раз показательно выписывала штрафы и обязывала выплатить 300 процентов от стоимости растаможки – почти 2 миллиона гривен.

Теперь же решать ситуацию взялся парламент. Зарегистрировали законопроект, что предусматривает снижение акцизов и дополнительную плату за возраст машины. Стоимость растаможки предлагают рассчитывать так.

За новим законом, ціна на розмитнення авто зменшиться

По новому закону цена на растаможку авто уменьшится

АВЕО 2015 года с объемом 1.6. 50 евро умножить на 2 полных года авто и объем 1.6 равна 160 евро. Если это авто стоит 3 тысячи евро, то по нынешнему закону за растаможку надо заплатить полторы тысячи. Если же правительство примет законопроект, то сумма составит 1200 евро. А вот штрафы планируют увеличить.

За определенные нарушения и 85 тысяч и 170 тысяч гривен и конфискация автомобиля по решению суда, то есть штрафы довольно-таки большие. В случае нерегистрации автомобиля в установленные сроки более 20 дней,
– рассказала председатель налогового комитета парламента Нина Южанина.

Правда, к таким инициативам Евгений относится скептически. А вот "литовцам" уже не повезло, ведь с 17 мая от водителей, которые ввозят такие авто, на границе требуют разрешение на официальное трудоустройство в Литве и трудовой договор с компанией, которой принадлежит автомобиль. Если таких документов нет, то в Украину просто не пускают.

Автор: Виктория Кутьина
Теги: Новости Украины Иностранные номера Аварии и ДТП пошлина Авто Законопроект Транспорт
Источник: 24 канал
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