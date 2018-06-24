Чим небезпечні "євробляхи" на українських дорогах та як карати "євробляхерів"

Дешеві вживані машини з Європи хтось називає єдиним шансом для простого українця пересісти на авто. А хтось резонно зауважує, що "бляхи" небезпечні. Адже водія, якщо за його участі станеться ДТП, виявити практично неможливо.

Так званих "євроблях" на українських дорогах, кажуть, близько півтора мільйона, хоча офіційно – лише 300 тисяч.

Врегулювати цю ситуацію взялася група народних депутатів. Зареєстрували закон, у якому пропонують знизити акцизні ставки під час розмитнення, але враховувати вік автомобіля.

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Хоч офіційно минулого року за участі так званих євроблях сталося лише 10% аварій, на дорогах у них погана репутація. Завезені не легально, щоб зекономити, водії таких авто завжди під підозрою.

Ніхто не заважає тим людям, які вже раз порушили закон, ввезли цей автомобіль на єврономерах, не розтаможити і продовжити їздити більше дозволеного терміну. Такі водії і далі продовжують порушувати закон, їздити без прав та в стані алкогольного сп’яніння,

– сказав автожурналіст Євген Муджирі.

І безкарно втекти з місця події. Євген – водій з досвідом і такі ситуації бачив не раз.

Нещодавно така ситуація сталася з моїм товаришем. Власник машини на єврономерах вчинив ДТП на намагався втекти з місця пригоди, його затримали, дочекалися поліції, виявилося, що він рік їздив без прав,

– зазначив Євген.

Якщо водія не впіймати на місці, то потім знайти його практично нереально, навіть якщо запам'ятали номери. Машини можуть бути зареєстровані на фіктивні компанії за кордоном.

А польські журналісти виявили, що у Перемишлі 17 жителів офіційно є власниками 12, 5 тисяч машин. Потім співвласниками цих автівок стають українці, які полякам за послуги платять по 50-100 євро. В ідеалі, машини з-за закордону мали б розмитнювати, проте, зазвичай цього не роблять, скаржаться на високий акциз.

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Тому не дивно, що офіційно у нас понад триста тисяч авто на єврономерах, а насправді, кажуть близько трьох мільйонів. Аби покарати євробляхерів фіскальна служба вже декілька разів показово виписувала штрафи і зобов'язувала виплатити 300 відсотків від вартості розмитнення – майже 2 мільйони гривень.

Тепер же вирішувати ситуацію взявся парламент. Зареєстрували законопроект, але передбачає зниження акцизів, і додаткову плату за вік машини. Вартість розмитнення пропонують розраховувати так.



За новим законом, ціна на розмитнення авто зменшиться



АВЕО 2015 року з об'ємом 1.6. 50 євро помножити на 2 повних роки авто та на об'єм 1.6 дорівнює 160 євро. Якщо це авто коштує 3 тисячі євро, то за нинішнім законом за розмитнення треба заплатити півтори тисячі. Якщо ж уряд ухвалить законопроект, то сума становитиме 1200 євро. А ось штрафи планують збільшити.

За певні порушення і 85 тисяч і 170 тисяч гривень і конфіскація автомобіля за рішенням суду, тобто штрафи доволі таки великі. В разі нереєстрації автомобіля у встановлені строки понад 20 днів,

– розповіла голова податкового комітету парламенту Ніна Южаніна.

Щоправда, до таких ініціатив Євген ставиться скептично. А ось "литовцям" вже не пощастило, адже з 17 травня від водіїв, які ввозять такі авто на кордоні вимагають дозвіл на офіційне працевлаштування в Литві і трудовий договір з компанією, якій належить автомобіль. Якщо таких документів немає, то в Україну просто не впускають.