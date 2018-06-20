Євробляхи в Украине: сколько украинцев готовы растаможить авто за половину его стоимости

Примерно 80 % украинцев готовы потратить от 500 до 1000 евро для того, чтобы растаможить автомобиль, при стоимости авто в среднем 2 тысячи.

Об этом в прямом эфире 24 Канала рассказал Председатель ОО "АвтоЕвроСила" Олег Ярошевич.

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"Это если говорить про опрос, который мы сделали. То есть половину стоимости автомобиля украинцы готовы заплатить государству. Это обоснованная позиция людей", – отметил Ярошевич.

По его словам, статистика означает, что для 80% украинцев такая сумма не будет "болезненной" для семейного бюджета.

Потому что есть примеры: в Литве растаможка вместе с получением технического паспорта, номерного знака и страхования на один месяц стоит 150 евро. 150 евро на сегодня – это примерно 4,5 тысячи гривен,

– добавил Ярошевич.

То есть, по словам эксперта, украинцы готовы платить больше чем литовцы в несколько раз.